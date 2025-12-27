От х:

Слънчево и студено на Стефановден

Ще бъде ясно и слънчево, но студено над цялата Хасковска област на Стефановден. Градусите ще бъдат между -1 и 7. Поривите на вятъра се очаква да дсотигнат скорост до 27 км в час.  

В неделя и понеделник ще бъде сравнително студено, но почти без валежи. Облачността ще е променлива, по-значителна над източната половина от страната в неделя, когато на отделни места, главно в старопланинската област, е възможно да превали слаб сняг.

В понеделник по-често ще бъде предимно слънчево. Ще е ветровито; вятърът ще е от запад-северозапад, в Югозападна България до умерен, в останалата част от страната - умерен до силен. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 5° и 0°, а максималните - между 1° и 6°; в западната част на Дунавската равнина, където снежната покривка ще се задържи, и минималните, и максималните ще са с 2-3 градуса по-ниски.

Източник: Haskovo.NET

