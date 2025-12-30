От х:

Божидар Саръбоюков спечели анкетата „Атлет на годината“

Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова отново са начело на анкетата на списание „Атлетика“ като „Атлет и Атлетка на 2025-а“ година.

Специализираното издание проведе надпреварата за 28-и път. За Миткова това е четивото поредно първо място, а Божидар спечели вота и през 2023 г.

През настоящата година Божидар Саръбоюков стана европейски шампион на скок дължина за мъже в зала в Апелдоорн, Нидерландия – успех за мъжката ни атлетика, който не бе постиган от 25 години.

Въпреки контузия в началото на лятото, атлетът на харманлийския клуб „Хеброс“ записа много силен сезон, като към титлата от Апелдорн прибави сребърен медал на европейския шампионат за младежи под 23 години в Норвегия и пето място на световното първенство за мъже в Япония.  

Саръбоюков стана и балкански шампион в зала и вицешампион на балканското първенство на открито. Божидар спечели и титли на България на скок дължина и троен скок.

Възпитаникът на треньора Димитър Карамфилов регистрира 13 състезания с резултати над 8 метра, а в девет от тях записа опити над 8.10.

Втора при жените е бившата състезателка на „Хеброс“ Габриела Петрова.
Източник: Haskovo.NET

