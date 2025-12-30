Божидар Саръбоюков спечели анкетата „Атлет на годината“

Специализираното издание проведе надпреварата за 28-и път. За Миткова това е четивото поредно първо място, а Божидар спечели вота и през 2023 г.
Въпреки контузия в началото на лятото, атлетът на харманлийския клуб „Хеброс“ записа много силен сезон, като към титлата от Апелдорн прибави сребърен медал на европейския шампионат за младежи под 23 години в Норвегия и пето място на световното първенство за мъже в Япония.
Възпитаникът на треньора Димитър Карамфилов регистрира 13 състезания с резултати над 8 метра, а в девет от тях записа опити над 8.10.