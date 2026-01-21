Божидар Саръбоюков с личен рекорд и норматив за световното първенство

Божидар Саръбоюков стартира сезона по впечатляващ начин. Лекоатлетът от Харманли спечели титлата в скока на дължина при мъжете на международния турнир “Локомотив”. Възпитаникът на Димитър Карамфилов не само, че спечели надпреварата, а и постигна личен рекорд в зала. В първото си състезание за годината европейският шампион за 2025-та скочи 8.26 метра. Резултатът бе постигнат при четвъртия опит. С постижението той покри и норматив за участие на световното първенство в зала в Полша през месец март.

Втори в дисциплината остана Христо Арбалиев, а трети се нареди Николай Тодоров.