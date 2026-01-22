58 машини чистят сняг и опесъчават в Хасковска област

На територията на област Хасково пътната обстановка към момента е нормална, съобщиха от Областна администрация.

Температурите в региона са между -1 и +2 градуса. В по-голямата част от областта снеговалежът преминава в дъжд. Всички пътища са проходими при зимни условия. На терен работят 58 машини, които почистват и опесъчават пътната мрежа. Няма затворени пътни участъци и населени места без електрозахранване.

За днес е обявен жълт код за поледици в област Хасково. Областният управител д-р Стефка Здравкова апелира водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание и съобразена скорост.