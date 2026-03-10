От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

5 °C

Откриха кристали за пушене в 17-годишен младеж

Служители на сектор „Криминална полиция“ в Хасково са извършили проверка на 17-годишно момче от Хасково и са открили забранено наркотично вещество, съобщиха от полицията. Това е станало в понеделник, около 13 часа в хасковския кв. "Орфей". В десен джоб на якето на момчето е открита сгъвка с наркотично вещество – „кристал за пушене“.

Младежът признал, че го е закупил от непознато за него лице за сумата от 5 евро. Наркотикът, с тегло около 1 грам, е предаден с протокол за доброволно предаване. По случая е образувана полицейска преписка.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
Хасково отпразнува Деня на независимостта
Хасково отпразнува Деня на независимостта
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Хасково е красив град.
Хасково е красив град.
Хасково и Аида от високо.
Хасково и Аида от високо.

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Започнаха номинациите за награди в сферата на образованието и културата
Започнаха номинациите за награди в сферата на образованието и културата
преди 5 часа
Гимназисти от Хасково редиха пъзели в Деня на отворените врати в Регионалния център на УНСС
Гимназисти от Хасково редиха пъзели в Деня на отворените врати в Регионалния център на УНСС
преди 5 часа
Отказаха да пуснат от ареста българин и турчин, обвинени в трафик на кокаин и злато
Отказаха да пуснат от ареста българин и турчин, обвинени в трафик на кокаин и злато
преди 6 часа
Четири златни отличия за Ивон Иванова от международна танцова олимпиада
Четири златни отличия за Ивон Иванова от международна танцова олимпиада
преди 6 часа
Хванаха две млади жени от Иран с подправени френски паспорти
Хванаха две млади жени от Иран с подправени френски паспорти
преди 7 часа
Временно се преустановява приемът на заявления за смяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи
Временно се преустановява приемът на заявления за смяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи
преди 7 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – D2 - Преди да кажеш не

Случаен виц

РИОСВ-Хасково е проверила 5 пъти ТЕЦ „Марица-3“ в Димитровград от началото на годината
Обявиха кампания и конкурс „Премахване на старите мартенички“ от дърветата в Хасково

Ако носите чужди очила, ще си развалите очите. - Дмитрий Писарев

Последни обяви

Случайна рецепта

Соден хляб
Соден хляб

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини