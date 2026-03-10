Откриха кристали за пушене в 17-годишен младеж

Служители на сектор „Криминална полиция“ в Хасково са извършили проверка на 17-годишно момче от Хасково и са открили забранено наркотично вещество, съобщиха от полицията. Това е станало в понеделник, около 13 часа в хасковския кв. "Орфей". В десен джоб на якето на момчето е открита сгъвка с наркотично вещество – „кристал за пушене“.

Младежът признал, че го е закупил от непознато за него лице за сумата от 5 евро. Наркотикът, с тегло около 1 грам, е предаден с протокол за доброволно предаване. По случая е образувана полицейска преписка.