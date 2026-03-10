Обявиха кампания и конкурс „Премахване на старите мартенички“ от дърветата в Хасково

На 10 март 2026 г. започва поредното издание на кампанията и конкурса „Премахване на старите мартенички“, организирани от Фондация ХАЛО в партньорство със Сдружение „Паралелен свят“.

С посланието „Рестарт през март! Всяко дърво чака! Освободи го от старите мартеници!“ инициативата отново поставя фокус върху отговорното отношение към природата след отбелязването на 1 март.

През 2026 година има нов елемент в акцията. За първи път инициативата включва партньорство със социално предприятие и реална възможност за рециклиране на събраните мартеници. Рециклирането ще се извършва от социалното предприятие към Сдружение „Паралелен свят“ – Пловдив.

Участието в инициативата за рециклиране не е задължително условие за участие в конкурса, но се насърчава като добра екологична практика и пример за отговорно гражданско поведение.

Пунктове за предаване на мартеници са:

– Пловдив – Книжарница с мисия „Надежда“, ж.к. „Тракия“, бл. 15

– Хасково – НЧ „Н. Й. Вапцаров“, ул. „Македония“ 95А

Участници от други населени места могат да изпращат събраните мартеници по пощата (за своя сметка) до адреса на Фондация ХАЛО: град Хасково, ул. „Стара планина“ №12.

В конкурса могат да се включат: деца в предучилищна възраст, ученици, възрастни.Участието е индивидуално или групово (класове, детски градини, организации, неформални групи).

Участието се осъществява чрез изпращане на снимка/и, показваща премахването на старите мартеници, на имейл: halongobg@gmail.com

Снимките трябва да бъдат във формат JPG, JPEG или PNG, с размер до 50 MB. При участие на деца се изисква декларация за съгласие за използване на снимковия материал.

Всички одобрени снимки ще бъдат публикувани в специален албум във Facebook страницата и Instagram профила на Фондация ХАЛО.

Победителите ще бъдат определени на база: брой харесвания в социалните мрежи, спазване на условията, съответствие с каузата на инициативата.

Всички участници ще получат грамота за участие по имейл. Ще бъдат отличени трима победители, по един от всяка възрастова категория. Те ще получат вечен календар и покана за участие в еко работилница, организирана от Фондация ХАЛО. Организаторът си запазва правото да присъди допълнителни поощрителни награди.

Краен срок за изпращане на снимки: 31 март 2026 г.

Онлайн гласуване: 1 – 7 април 2026 г.

Обявяване на победителите: 8 април 2026 г.

Регламент