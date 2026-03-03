От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

16 °C

Хасково почете 148 години от възстановяването на българската държавност

Изображение 1 от 31
Покажи в галерия

    С военни почести и поднасяне на венци и цветя пред Паметника на незнайния войн Хасково отпразнува тържествено 148 години от възстановяването на българската държановст след края на Руско-турската война от 1977-1978 г.

    Точно в 11.00 часа на площад „Общински“ в Хасково се проведе ритуал по издигане на Националното знаме. В церемонията участваха военнослужещи от Военно формирование 52 740 – Хасково, Военно формирование 22 280 – Корен, Духов оркестър и Мажоретен състав при Младежкия център.

    След това празничното шествие се отправи към пл. „Свобода“. Кметът на Хасково Станислав Дечев, зам.-областният управител Богдан Кирилов, председателят на Общинския съвет Таня Делчева, командирите на военните поделения, представители на общински и държавни институции, общественици и граждани на Хасково положиха венци и цветя в памет на загиналите за Освобождението на България.

    След изпълнение на химна на Република България празникът продължи с общоградско хоро.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Хасково е красив град.
    Хасково е красив град.
    Хасково и Аида от високо.
    Хасково и Аида от високо.

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Отборът на ОУ “Св. Иван Рилски” спечели традиционния ученически турнир, организиран от Ротари клуб Хасково
    Отборът на ОУ “Св. Иван Рилски” спечели традиционния ученически турнир, организиран от Ротари клуб Хасково
    преди 22 минути
    Облачно време със слаб вятър на 3 март
    Облачно време със слаб вятър на 3 март
    преди 5 часа
    Здравната каса с кампания да информира хасковлии за правата им за профилактични прегледи
    Здравната каса с кампания да информира хасковлии за правата им за профилактични прегледи
    преди 19 часа
    Около 100 000 патици ще бъдат умъртвени заради огнища на птичи грип
    Около 100 000 патици ще бъдат умъртвени заради огнища на птичи грип
    преди 20 часа
    Заловените с над 3 кг кокаин остават в ареста
    Заловените с над 3 кг кокаин остават в ареста
    преди 20 часа
    29 сгради ще бъдат санирани до края на годината в Хасково, по три вече се работи
    29 сгради ще бъдат санирани до края на годината в Хасково, по три вече се работи
    преди 1 ден

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Шевиците – ключ към невидимия свят

    Случаен виц

    Облачно време със слаб вятър на 3 март
    Отборът на ОУ “Св. Иван Рилски” спечели традиционния ученически турнир, организиран от Ротари клуб Хасково

    Изкарали умовете на пазара, всеки пак своя ум си купил. -Турска поговорка

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Сладолед от крем сирене
    Сладолед от крем сирене

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини