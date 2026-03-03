Хасково почете 148 години от възстановяването на българската държавност

С военни почести и поднасяне на венци и цветя пред Паметника на незнайния войн Хасково отпразнува тържествено 148 години от възстановяването на българската държановст след края на Руско-турската война от 1977-1978 г.

Точно в 11.00 часа на площад „Общински“ в Хасково се проведе ритуал по издигане на Националното знаме. В церемонията участваха военнослужещи от Военно формирование 52 740 – Хасково, Военно формирование 22 280 – Корен, Духов оркестър и Мажоретен състав при Младежкия център.

След това празничното шествие се отправи към пл. „Свобода“. Кметът на Хасково Станислав Дечев, зам.-областният управител Богдан Кирилов, председателят на Общинския съвет Таня Делчева, командирите на военните поделения, представители на общински и държавни институции, общественици и граждани на Хасково положиха венци и цветя в памет на загиналите за Освобождението на България.

След изпълнение на химна на Република България празникът продължи с общоградско хоро.