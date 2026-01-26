От х:

574 се регистрираха като безработни през месец декември

574 души са се регистрирали като безработни през месец декември в Хасково, съобщават от Дирекция "Бюро по труда". Новорегистрираните са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Най-много са от сектор „Услуги” – 49,8% /286/, следвани от 25,6% от сектор „Индустрия” /147/, а от Аграрния сектор са 4,9% /28/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 113 – 19,7%.

През месец декември 2025г. в бюрата по труда на област Хасково са регистрирани 2810 жени /55,6%/ и 2242 мъже /44,4%/. Броят на жените е намалял с 54 спрямо предходния месец /2864/, а броят на мъжете се е увеличил с 24 лица /2218/.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта. С най-голям дял са във възрастовите групи над 55г. – 28,8 % /1 454/ и от 50 до 54г. – 15,2% /767/. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,9% /45/. Безработните над 50г. са 2 221 – 44,0 % от общо регистрираните.

През месец декември 2025г. регистрираните младежи до 29г. са 600, като делът им е 11,9% от всички безработни лица. Броят на безработните младежи е намалял с 31 лица спрямо предходния месец ноември /631/.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Хасково са 1048 и съставляват 20,7% от всички регистрирани безработни лица. Спрямо предходния месец ноември броят им се увеличава с 10 лица /1038/.

По образователна структура регистрираните безработни лица са:

- с висше образование – 548 - души, относителен дял 10,8%. Броят им спрямо предходния месец е намалял с 26 лица /562/.
- безработните лица със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 40,2 % от цялата разглеждана съвкупност и са 2030. Спрямо предходния месец броят им се увеличава с 29 лица /2001/.
- безработните с основно и по-ниско образование са 2474 души или 49,0%. Спрямо предходния месец те намаляват с 45 лица /2 519/.

По професионална структура регистрираните безработни са:
- с работнически професии – 19,1% /966/;
- специалисти – 21,9% /1108/;
- без специалност и професия – 58,9% /2978/.
Регистрираните извън групата на безработните лица – заети, учащи и пенсионери са 739. Започналите работа от тези групи през месеца са 15.

Източник: Haskovo.NET

