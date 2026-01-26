От х:

Петър Стратиев стана световен шампион по ски ориентиране за ветерани

    В края на миналата седмица, от 23 до 25 януари, в местността „Куртово“, високо над Юндола при отлични снежни условия се проведоха стартовете от Световното първенство по ски-ориентиране за ветерани, в които участваха над 100 състезатели от различни краища на света на възраст от 35 г. до 85 г. Паралелно със световното в следобедните часове се проведе и Държавното първенство с участието на 280 състезатели от страната.

    Хасковският клуб „Компас 1994“ участва с 6 състезатели. „Заминахме малко притеснени, защото през тази безснежна зима нямахме тренировки по ски-бягане. Но резултатите бяха много добри“, споделиха от клуба.

    Петър Стратиев стана световен шампион във възраст над 50 г. в дисциплината спринт и вицесветовен шампион в средната дистанция. В стартовете от Държавното първенство се представихме също много добре. Юношата Никола Делчев завоюва бронзов медал на средната дистанция и пето място на спринта и дългата дистанция в групата на 17-годишните.

    Пето на дългата дистанция постигна и Христина Дюлгерова при 20-годишните девойки. Състезателят ни в групата на Мъже – елит Тодор Стратиев – младши се представи достойно като се класира в 15-тицата на спринта и средната дистанция.

    Нашите ветерани отново се изявиха и на държавното първенство като Петър Стратиев дублира успеха си с още два златни медала в спринта и средната и един сребърен на дългата дистанция, а Николай Стилев в групата на 55-годишните мъже добави два бронзови медала в спринта и средната и сребърен медал на дългата дистанция.

