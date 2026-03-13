Откриха иновативен кабинет по английски език в ОУ „Шандор Петьофи“

Иновативен кабинет по английски език бе открит в хасковското ОУ „Шандор Петьофи“. Символично лентата на новата придобивка прерязаха кметът на община Хасково Станислав Дечев, директорът на училището Антоанета Петрова и ученичка.

„Днес поставяме началото на едно пространство, в което знанието, любопитството и желанието за учение ще срещнат новите възможности на съвременното образование“, споделиха от хасковското училище.

„Кабинетът е изграден по Националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. Този кабинет е още една стъпка към създаването на модерна, вдъхновяваща образователна среда. Новото оборудване и подобрената учебна обстановка ще дадат възможност на учениците да учат по-интересно, по-интерактивно и по-ефективно. Вярваме, че съвременната материална база е ключов фактор за качествено образование, защото тя насърчава любопитството, креативността и активното участие на учениците в учебния процес“, каза директорът Антоанета Петрова пред присъстващите ученици, учители и гости в училището, което разполага и с обособена „Телефонна чакалня“.

Целта на програмата е да създаде по-добри условия за обучение, да направи училището още по-привлекателно място за децата и да подпомогне съвременното образование. Новата придобивка ще вдъхновява учениците да развиват своите способности.

Първото приключение в новия кабинет бе за децата от 4. и 5. клас, които участваха в открит урок по английски език, ръководен от учителите им Виолета Йовчева и Ваня Дянкова.

Гости на тържеството бяха още Румяна Делчева – старши експерт по чужд и майчин език в РУО-Хасково, и Траяна Николова – директор на ПГЛП „Райна Княгиня“.

Анета Кутелова