В навечерието на коледните празници ученици, родители и педагогическият колектив на ОУ „Шандор Петьофи“ – Хасково организираха благотворителната инициатива „Едно налице, едно наопаки“, посветена на възрастните хора от Дом за стари хора – Хасково. Към каузата се присъединиха и представители на читалищата от селата Войводово, Криво поле и Конуш, както и Арменската общност в Хасково, които подкрепиха училището в стремежа му да възпитава у децата съпричастност и грижа към другите. По инициатива на училището бе организирана кампания за събиране на прежда, в която активно се включиха ученици и родители. Благодарение на общите усилия бяха събрани десетки кълбета, които с подкрепата и уменията на представителите от читалищата се превърнаха в топли плетива – чорапи, терлици, шалове и шапки. Всеки изработен подарък носеше послание за внимание, човечност и уважение към възрастните хора.

На 19 декември учениците на ОУ „Шандор Петьофи“ посетиха Дома за стари хора – Хасково и официално предадоха дарението. Срещата премина в топла и празнична атмосфера, изпълнена с благодарни усмивки и емоционални моменти. Децата поздравиха възрастните хора по повод предстоящите коледни и новогодишни празници, отправиха им искрени пожелания за здраве, спокойствие и радост, а преживяното остави траен отпечатък както у обитателите на дома, така и у учениците.

С тази инициатива ОУ „Шандор Петьофи“ още веднъж доказа, че училището не е само място за знания, а и пространство за изграждане на ценности – доброта, отговорност и съпричастност. Малките жестове, водени от големи сърца, се превърнаха в истински празник на човешката близост. С пожелание за здраве, светли празници и топлина в сърцата – нека добрите дела, започнати в ОУ „Шандор Петьофи“, продължат и през новата година!