Стотици хасковлии отидоха на гробищата, за да почетат своите близки

    На 14 февруари тази година Православната църква отбелязва първата голяма Задушница, известна като Месопустна. Това е първата от трите големи задушници в годината. На този ден българите почитат паметта на своите починали близки, посещавайки гробовете им.

    На днешния ден на гробищата се носят се варено, подсладено жито, хляб, вино и вода, с която се прелива. Житото символизира Възкресението, а виното – кръвта на Исус Христос. Паленето на свещи е израз на горещата вяра, а пламъчетата напомнят за безсмъртието на душите на покойниците. Тамянът представлява чистата молитва, а цветята – добродетелите на починалите.

    На живите се раздават най-различни храни и напитки, за да може, като вкусват от раздавките, да си спомнят за умрелите.

    Утре е неделя Сиропустна или Месни заговезни. След този ден започват Великденските пости. Следващата голяма задушница - Черешовата е на 30 май. Последната за годината - Архангеловата е на 7 ноември.

    Източник: Haskovo.NET

