Експерти ще установят дали е стреляно със задържаните в тир оръжия на части

    Турският гражданин Тайфун Гьочмен, който беше задържан с оръжия на части и пълнители в тир, ще остане за постоянно в ареста. Това реши днес Окръжен съд – Хасково.

    Мъжът беше арестуван на 10.02.2026 г. на ГКПП „Капитан Андреево“. Той пътувал с товарен автомобил и по документи превозвал бяла битова техника, от Германия през България за Турция. При проверката на пункта митническите служители откриват в шофьорската кабина, страничните шкафове на полуремаркето и сред декларираната стока общо 10 пакета с части от огнестрелни оръжия и 22 празни пълнителя за такива оръжия.

    В тази връзка срещу него е повдигнато обвинение за опит да пренесе през границата на страната оръжия и части за огнестрелно оръжие.

    Според съда е налице опасност от укриване или извършване на престъпление от Гьочмен, имайки предвид тежестта на извършеното престъпно деяние, за което се предвижда наказание от 3 до 10 години затвор.

    Съдът отчете обстоятелството, че обвиняемият е направил пълни самопризнания и е съдействал на разследващите органи, но въпреки това същият е чужд гражданин, няма адрес в България и никаква обвързаност със страната ни, а професията, която той изпълнява е международен шофьор. Експерти обаче ще трябва да установят произхода на въпросните оръжия и дали е стреляно с тях.

    Така съдът счете, че единствената адекватна мярка, която би изпълнила целите на наказателното производство и би осигурила присъствието на обвиняемия в досъдебната и съдебна фаза на производството, е мярката за неотклонение „задържане под стража“.

    Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 19.02.2026 г. от 10:00 ч.

    Източник: Haskovo.NET

