От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

6 °C

Задържаната с кокаин полицейска служителка остава в ареста

Изображение 1 от 7
Покажи в галерия

    Полицейската служителка Десислава Павлова, която бе задържана при опит за контрабанда на 2,348 кг кокаин за 51 381 евро, ще остане в ареста. Това реши днес съдия Милена Дечева от Окръжен съд – Хасково.

    34-годишната служителка на МВР-Враца беше арестувана на 10 февруари 2026 г. на ГКПП „Капитан Андреево“. Тя пътувала сама с лек автомобил „Опел Зафира“. Прокурорът по делото Николай Трендафилов заяви, че обвиняемата е била забелязана от митническите служители още докато била на опашката за преминаване през пункта и е била отклонена за щателна проверка. При инспекцията наркотикът е забелязан на рентген. Дрогата била укрита в акумулатора.

    Стана ясно, че Десислава Павлова е купила колата предния ден, на 9 февруари, от Кюстендил. Регистрирана е в София и на следващия ден полицейската служителка потеглила към Турция, като при ареста тя не е дала никакви обяснения. Прокурор Трендафилов поясни, че акумулаторът, в който е открит кокаина е с по-големи параметри от необходимите за този вид кола. Той пледира обвиняемата да бъде оставена в ареста.

    Защитничката на Павлова – адвокат Гергана Георгиева поиска клиентката ѝ да бъде освободена под домашен арест. Това щяло да даде възможност на клиентката ѝ да се грижи за 6-годишното си дете, което в момента било при нейната майка.

    Стана ясно, че Десислава Павлова постъпила в МВР през 2022 г. Работила е като граничен полицай на ГКПП „Капитан Андреево“ и била наградена през 2023 г. В делото обаче имало информация, че срещу нея е започната дисциплинарна проверка за неявяването ѝ на работа. В разговор с прекия ѝ ръководител тя споделила, че повече няма да работи. Освен това живеела и във Враца, и в София.

    Не е ясно обаче към кой турски град е пътувала и каква е била целта.

    При доказване на вина законът предвижда наказание от 10 до 15 години затвор.

    Решението на хасковския съд подлежи на обжалване протест пред Апелативен съд – Пловдив на 19 февруари от 10 часа.

    Анета Кутелова

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Експерти ще установят дали е стреляно със задържаните в тир оръжия на части
    Експерти ще установят дали е стреляно със задържаните в тир оръжия на части
    преди 37 минути
    Известен фризьор от Франция заработи в Хасково, дошъл заради любимата си
    Известен фризьор от Франция заработи в Хасково, дошъл заради любимата си
    преди 4 часа
    Възпоменателна церемония-поклонение на 18 февруари за 153 г. от гибелта на Васил Левски
    Възпоменателна церемония-поклонение на 18 февруари за 153 г. от гибелта на Васил Левски
    преди 6 часа
    Двама от Езиковата гимназия ще се борят за място в националния отбор по изкуствен интелект
    Двама от Езиковата гимназия ще се борят за място в националния отбор по изкуствен интелект
    преди 6 часа
    Разпра за 15-годишна булка изпрати дядо ѝ в болница с опасност за живота
    Разпра за 15-годишна булка изпрати дядо ѝ в болница с опасност за живота
    преди 7 часа
    Жълт код за значителни валежи в петък
    Жълт код за значителни валежи в петък
    преди 10 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Художници-алхимици

    Случаен виц

    Възпоменателна церемония-поклонение на 18 февруари за 153 г. от гибелта на Васил Левски
    Експерти ще установят дали е стреляно със задържаните в тир оръжия на части

    По-добре да се биете за нещо, отколкото да живеете за нищо. -

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Въздушен бананов крем
    Въздушен бананов крем

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини