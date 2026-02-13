Задържаната с кокаин полицейска служителка остава в ареста

Полицейската служителка Десислава Павлова, която бе задържана при опит за контрабанда на 2,348 кг кокаин за 51 381 евро, ще остане в ареста. Това реши днес съдия Милена Дечева от Окръжен съд – Хасково.

34-годишната служителка на МВР-Враца беше арестувана на 10 февруари 2026 г. на ГКПП „Капитан Андреево“. Тя пътувала сама с лек автомобил „Опел Зафира“. Прокурорът по делото Николай Трендафилов заяви, че обвиняемата е била забелязана от митническите служители още докато била на опашката за преминаване през пункта и е била отклонена за щателна проверка. При инспекцията наркотикът е забелязан на рентген. Дрогата била укрита в акумулатора.

Стана ясно, че Десислава Павлова е купила колата предния ден, на 9 февруари, от Кюстендил. Регистрирана е в София и на следващия ден полицейската служителка потеглила към Турция, като при ареста тя не е дала никакви обяснения. Прокурор Трендафилов поясни, че акумулаторът, в който е открит кокаина е с по-големи параметри от необходимите за този вид кола. Той пледира обвиняемата да бъде оставена в ареста.

Защитничката на Павлова – адвокат Гергана Георгиева поиска клиентката ѝ да бъде освободена под домашен арест. Това щяло да даде възможност на клиентката ѝ да се грижи за 6-годишното си дете, което в момента било при нейната майка.

Стана ясно, че Десислава Павлова постъпила в МВР през 2022 г. Работила е като граничен полицай на ГКПП „Капитан Андреево“ и била наградена през 2023 г. В делото обаче имало информация, че срещу нея е започната дисциплинарна проверка за неявяването ѝ на работа. В разговор с прекия ѝ ръководител тя споделила, че повече няма да работи. Освен това живеела и във Враца, и в София.

Не е ясно обаче към кой турски град е пътувала и каква е била целта.

При доказване на вина законът предвижда наказание от 10 до 15 години затвор.

Решението на хасковския съд подлежи на обжалване протест пред Апелативен съд – Пловдив на 19 февруари от 10 часа.

Анета Кутелова