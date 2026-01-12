От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

-2 °C

Задържаха хасковлия с дрога в игрална зала, мъж опита да изхвърли марихуана пред полицаи

Двама души са задържани с наркотик за ден в Хасковска област, съобщиха от полицията

В игрална зала в Хасково е заловен мъж с дрога. Криминалисти са проверили на 9-ти 44-годишен, в когото открили сгъвка с 2 грама бяло кристално вещество.

В участъка в Любимец също е бил доведен мъж с наркотик същия ден. Около 19 часа на улица „Преслав“ при вида на полицаите той направил опит да изхвърли плик с 12 дози със суха зелена листна маса, реагираща при полеви наркотест на марихуана. 56-годишният познайник на полицията е бил с полицейска мярка на задържане.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Части от Свиленград и 7 села в областта с прекъсване на водата заради ремонти и авария
Части от Свиленград и 7 села в областта с прекъсване на водата заради ремонти и авария
преди 4 минути
На 16 януари няма да се приемат заявления за ускорено издаване на шофьорски книжки
На 16 януари няма да се приемат заявления за ускорено издаване на шофьорски книжки
преди 46 минути
Хванаха двама дрогирани водачи и един без книжка
Хванаха двама дрогирани водачи и един без книжка
преди 56 минути
Хванаха двама непълнолетни, теглили пари от чужда карта
Хванаха двама непълнолетни, теглили пари от чужда карта
преди 1 час
Загинал и трима пострадали при катастрофи в Хасковско
Загинал и трима пострадали при катастрофи в Хасковско
преди 1 час
Хасково в бяла покривка и студ в началото на седмицата
Хасково в бяла покривка и студ в началото на седмицата
преди 4 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Клеопатра: Истинската история на последната кралицата на Египет

Случаен виц

Загинал и трима пострадали при катастрофи в Хасковско
Хванаха двама дрогирани водачи и един без книжка

Любовта е там, където я срещнеш. Глупаво е да я търсиш - Кърт Вонегът

Последни обяви

Случайна рецепта

Яйца за Великден
Яйца за Великден

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини