Задържаха хасковлия с дрога в игрална зала, мъж опита да изхвърли марихуана пред полицаи

Двама души са задържани с наркотик за ден в Хасковска област, съобщиха от полицията

В игрална зала в Хасково е заловен мъж с дрога. Криминалисти са проверили на 9-ти 44-годишен, в когото открили сгъвка с 2 грама бяло кристално вещество.

В участъка в Любимец също е бил доведен мъж с наркотик същия ден. Около 19 часа на улица „Преслав“ при вида на полицаите той направил опит да изхвърли плик с 12 дози със суха зелена листна маса, реагираща при полеви наркотест на марихуана. 56-годишният познайник на полицията е бил с полицейска мярка на задържане.