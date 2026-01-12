От х:

Хванаха двама дрогирани водачи и един без книжка

Двама водачи, нарушили пътния закон са заловени в петък, съобщават от МВР. В Хасково, в 8,20 часа, на булевард „Съединение“ е проверен неправоспособен  38-годишен водач на „Ситроен“. Използваното техническо показало употреба на кокаин.

В 21 часа на ГКПП“Капитан Андреево“ на вход от Турция е спрян товарен автомобил „Волво“. Полицаите се усъмнили в поведението на 43-годишният турски шофьор и след тест пробата се оказала положителна на амфетамин и метамфетамин. Водачът е отказал кръвни изследвания.

В събота в ареста на управлението в областния град е пренощувал мъж, който не представил свидетелство за правоуправление. Униформените служители са го спрели да шофира „Опел“ в центъра на с.Голям извор. При справка се установило, че 21-годишният от с.Стамболийски шофира с отнета книжка и в срок на административно наказание за същото нарушение.

Източник: Haskovo.NET

Части от Свиленград и 7 села в областта с прекъсване на водата заради ремонти и авария
