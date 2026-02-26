От х:

Четвъртокласници от ОУ „Любен Каравелов“ отбелязаха Световния ден на дивата природа

    Ученици от 4. „а“ клас с преподавател Милена Стоилова и 4. „б“ клас с преподавател Ивана Атанасова от ОУ „Любен Каравелов“ – Хасково отбелязаха Световния ден на дивата природа. Експерт от РИОСВ – Хасково посети учениците и ги запозна с Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), както и със сериозните заплахи за дивата природа – загубата и промяната на местообитанията, свръхексплоатацията и незаконния трафик, съобщиха от екоинспекцията.

    Децата научиха кои видове от българската и световната фауна са включени в списъците със защитени видове на конвенцията. Особен интерес проявиха към защитения вид кафява мечка. Децата активно участваха в обсъждането на проблемите с намаляващото биоразнообразие в световен мащаб и в предизвикателните екоигри по темата. С голям ентусиазъм играха на асоциации и имитираха животни, включени в приложенията на конвенцията.

    Световният ден на дивата природа се отбелязва ежегодно на 3 март от 2014 г. насам, след решение на ООН. Датата е избрана, тъй като съвпада с подписването на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) през 1973 г.

    Целта на празника е да повиши осведомеността за многообразието на дивите животни и растения, както и за ползите от тяхното опазване. Подчертава се необходимостта от борба с престъпленията срещу природата, загубата на биоразнообразие и значението на устойчивото използване на ресурсите.

    На този ден се организират инициативи, насочени към съхраняване на местообитанията и връзката между хората и планетата. За Световния ден на дивата природа през 2026 г. темата е „Лечебни и ароматни растения: Опазване на здравето, наследството и препитанието“. Лечебните и ароматни растения (ЛАР) са от съществено значение както за човешкото здраве и благополучие, така и за екологичния баланс.

