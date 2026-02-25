Божидар Саръбоюков на призовото девето място в класацията „Спортист на годината“

Тази вечер се проведе церемонията по награждаване на най-добрите спортисти, треньори и отбори на България за 2025 година. Сред най-добрите бе и европейският шампион в скока на дължина Божидар Саръбоюков. Харманлийският лекоатлет бе класиран на място. Той събра 253 точки.

През 2025 г. Божидар спечели европейска титла за мъже в скока на дължина на закрито в Апелдорн. Лекоатлетът завоюва и сребро на европейското първенство за младежи под 23 г. в Берген.

„Искам да кажа на всички, които са пред екрана да мечтаят, защото аз бях едно дете, което мечтаеше и вярвах. Наистина, когато мечтаеш, но в същото време и правиш нещо за тези мечти, наистина се сбъдват“, каза Божидар, след като получи наградата си. Тя му бе връчена от олимпийската шампионка в плуването Таня Богомилова.

В 68-то издание на анкетата своите гласове дадоха 117 спортни журналисти.