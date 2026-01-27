Божидар Саръбоюков попадна сред десетте най-добри спортисти на България

Божидар Саръбоюков попадна в топ 10 на най-добрите спортисти на България за 2025 г. Десетката бе обявена днес. 117 журналисти се включиха в 68-ата анкета „Спортист на годината“ и след гласуване определиха атлетите и отборите, които ще спорят за отличията.
Отбор №1 ще бъде определен между световните шампионки от националния отбор по волейбол за жени до 19 г. и световните вицешампиони от националния отбор по волейбол за мъже.
Изборът при индивидуалните спортисти няма да е по-лесен. И там личат имена на състезатели с успехи на европейски и световни форуми. През 2025 г. Божидар Саръбоюков стана еврошампион на първенството в зала в Апелдорн. Той добави в сметката си и пето място на световното първенство за мъже в Токио, сребърен медал от европейското първенство за младежи под 23 години в Берген, балканска титла в зала в Белград, сребърен медал от балкански шампионат на открито във Волос и записа девет състезания с резултати над 8.10 м.
Награждаването на най-добрите родни спортисти ще дойде с края на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. На церемонията ще бъдат наградени още треньор номер едно, най-добър спортист с увреждания, ще бъдат връчени и специални отличия.
Ето и челната десетка по азбучен ред:
• • Алберт Попов (Ски-алпийски дисциплини)
• • Александър Везенков (Баскетбол)
• • Александър Николов (Волейбол)
• • Божидар Саръбоюков (Лека атлетика)
• • Иван Иванов (Тенис)
• • Карлос Насар (Вдигане на тежести)
• • Никола Цолов (Автомобилизъм)
• • Симеон Николов (Волейбол)
• • Стилияна Николова (Художествена гимнастика)
• • Тервел Замфиров (Сноуборд)