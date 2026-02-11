Блестящ Божидар с нов национален рекорд и победа над Тентоглу

Божидар Саръбоюков записа поредното си великолепно представяне. Лекоатлетът спечели титлата в скока на дължина на Световния атлетически тур в зала със “златен етикет” в Белград. Това обаче бе най-малкото, което той направи. Възпитаникът на Димитър Карамфилов отново по-добри националния рекорд в дисциплината. След като преди по-малко от седмица той го по-добри на два пъти във Франция с 8.37 и с 8.39 м., сега записа 8.45 м.

Така Божидар завоюва титлата и дори победи олимпийския, световен, и европейски шампион Милтиядис Тентоглу. Резултатът Саръбоюков записа при петия си опит в сръбската столица. С 8.45 м. той излезе еднолично като №1 в света за сезона.

Тентоглу завърши втори с 8.27 м, а Кери Маклауд се нареди трети с 8.22 м.