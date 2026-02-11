От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

3 °C

Блестящ Божидар с нов национален рекорд и победа над Тентоглу

Божидар Саръбоюков записа поредното си великолепно представяне. Лекоатлетът спечели титлата в скока на дължина на Световния атлетически тур в зала със “златен етикет” в Белград. Това обаче бе най-малкото, което той направи. Възпитаникът на Димитър Карамфилов отново по-добри националния рекорд в дисциплината. След като преди по-малко от седмица той го по-добри на два пъти във Франция с 8.37 и с 8.39 м., сега записа 8.45 м. 

Така Божидар завоюва титлата и дори победи олимпийския, световен, и европейски шампион Милтиядис Тентоглу. Резултатът Саръбоюков записа при петия си опит в сръбската столица. С 8.45 м. той излезе еднолично като №1 в света за сезона. 

Тентоглу завърши втори с 8.27 м, а Кери Маклауд се нареди трети с 8.22 м.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Спорт

Откриха огнестрелни оръжия на части в тир с бяла техника
Откриха огнестрелни оръжия на части в тир с бяла техника
преди 1 час
Носталгията по българската валута се пренесе в мартеничките
Носталгията по българската валута се пренесе в мартеничките
преди 6 часа
Задържаха 27 480 „маркови“ стоки в четири товарни автомобила и три автобуса
Задържаха 27 480 „маркови“ стоки в четири товарни автомобила и три автобуса
преди 6 часа
Ученици от Езиковата гимназия издадоха книжка с благотворителна цел
Ученици от Езиковата гимназия издадоха книжка с благотворителна цел
преди 8 часа
Гришо с поражение още на старта в Далас
Гришо с поражение още на старта в Далас
преди 9 часа
Божидар Саръбоюков в състава за Балканското първенство
Божидар Саръбоюков в състава за Балканското първенство
преди 12 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
От мерак – От мерак - гласовитите Анастасия Гайдева и Севдалин Бакларев

Случаен виц

Ученици от Езиковата гимназия издадоха книжка с благотворителна цел
Задържаха 27 480 „маркови“ стоки в четири товарни автомобила и три автобуса

Силата на познанието - в съмнението. - Максим Горки

Последни обяви

Случайна рецепта

Градинарска салата
Градинарска салата

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини