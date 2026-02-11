От х:

Откриха огнестрелни оръжия на части в тир с бяла техника

Контрабандни огнестрелни оръжия на части  откриха митническите служители на ГКПП “Капитан Андреево” при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната, съобщих от Ахенция “Митници”. 

На 10.02.2026 г. на пункта пристига влекач с полуремарке с чужда регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представя редовни документи за превозваната стока – бяла битова техника, от Германия през България за Турция. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия митническите служители откриват в шофьорската кабина, страничните шкафове на полуремаркето и сред декларираната стока общо 10 пакета с части от огнестрелни оръжия и 22 празни пълнителя за такива оръжия.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

В хода на разследването е установено, че с контрабандно пренасяните части за огнестрелни оръжия могат да се сглобят годни за употреба такива.

Източник: Haskovo.NET

