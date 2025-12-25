От х:

Спряха трафик на оръжия от Турция през България за Северна Македония

    3 гладкоцевни ловни пушки, 20 газови пистолета и 5750 халосни патрона задържаха служители на Агенция „Митници“ и ГДБОП на Митнически пункт „Капитан Андреево“. Оръжието е открито при съвместна проверка на българските служби и колегите им от службата за незаконни оръжия, опасни и радиоактивни материали на Северна Македония.

    Контрабандната стока е била укрита в товарния отсек на камион с чужда регистрация, влизащ в страната от Турция. Установено е, че незаконните оръжия са преназначени за трафикиране към Република Северна Македония. 

    Товарният автомобил е селектиран за проверка и рентгенов контрол на 18 декември 2025 г. Шофьорът – македонски гражданин, представя документи за превозваната стока, паркира автомобила пред рентгеновата площадка и самоволно напуска пункта преди извършването на контролните действия. 

    Седмица по-късно, на 24 декември, на пункта пред българските власти се явява собственикът на фирмата превозвач. При извършената в негово присъствие проверка и последвалия физически контрол, служителите откриват 6 картонени кашона с оръжие и боеприпаси. 

    Оръжията и боеприпасите са задържани. За контрабандните газови пистолети и халосни патрони на водача е съставен акт по Закона за митниците. Във връзка с нелегално пренасяните пушки е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. 

