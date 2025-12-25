От х:

Кола се вряза в двор на къща в „Кенана“, искат „легнали полицаи“

    Лек автомобил „Опел“ се вряза в двор на къща в жилищен район „Кенана“. Инцидентът стана около 1:30 часа снощи, каза живеещ в района мъж.

    По първоначална информация, водачът на колата със софийска регистрация е потеглил от паркинга край езерото и се е отправил в посока изхода на града. От записи на камери за видеонаблюдение ставало ясно, че той е навлязъл в главния път с несъобразена скорост, при което колата се е завъртяла, като първоначално се е ударила в бетонен стълб вдясно от пътя, след което е променила траекторията си, преминала е вляво от пътя, където е разбила телена ограда на къща и е влязла в двора. Видимо в имота са счупени няколко дървета, парапет и входната врата на жилището.

    При инцидента са нанесени материални щети по колата и имота. Младият водач е бил тестван за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни. Той и спътникът му са останали невредими.

    На място са пристигнали полицаи за изясняване на случая. В ранния следобед днес катастрофиралият автомобил все още стоеше на мястото на инцидента. 

    Живеещ в района мъж коментира, че през лятото на тази година обитателите в квартала са внесли искане в Община Хасково за изграждане на две изкуствени неравности тип „легнал полицай“ с цел ограничаване скоростта на придвижване на автомобилите, чиито шофьори понякога не спазват ограниченията и периодично стават инциденти. 

       

    Източник: Haskovo.NET

      16:36, 25 дек 2025
      От руската гимназия до дивото козле има поне десет легнали полицая но пак се кара бързо!!!!!Трябвт живи,не легнали полицаи!!!!!И яко глоби не само на теи които не са наши хора!!!!!
      16:47, 25 дек 2025
      Рисково шофиране под влиянието на зелените сърми
