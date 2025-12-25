Кола се вряза в двор на къща в „Кенана“, искат „легнали полицаи“

Лек автомобил „Опел“ се вряза в двор на къща в жилищен район „Кенана“. Инцидентът стана около 1:30 часа снощи, каза живеещ в района мъж.

По първоначална информация, водачът на колата със софийска регистрация е потеглил от паркинга край езерото и се е отправил в посока изхода на града. От записи на камери за видеонаблюдение ставало ясно, че той е навлязъл в главния път с несъобразена скорост, при което колата се е завъртяла, като първоначално се е ударила в бетонен стълб вдясно от пътя, след което е променила траекторията си, преминала е вляво от пътя, където е разбила телена ограда на къща и е влязла в двора. Видимо в имота са счупени няколко дървета, парапет и входната врата на жилището.

При инцидента са нанесени материални щети по колата и имота. Младият водач е бил тестван за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни. Той и спътникът му са останали невредими.

На място са пристигнали полицаи за изясняване на случая. В ранния следобед днес катастрофиралият автомобил все още стоеше на мястото на инцидента.

Живеещ в района мъж коментира, че през лятото на тази година обитателите в квартала са внесли искане в Община Хасково за изграждане на две изкуствени неравности тип „легнал полицай“ с цел ограничаване скоростта на придвижване на автомобилите, чиито шофьори понякога не спазват ограниченията и периодично стават инциденти.