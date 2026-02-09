От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

2 °C

Ученици от ПГДС слушаха лекция в Съдебна палата-Хасково за разпределението на властите

Изображение 1 от 10
Покажи в галерия

    Ученици от 10 и 11 клас в специалности „Системно програмиране“ и „Строителство и архитектура“ към ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково взеха участие в открит урок в Съдебна палата – Хасково. Занятието бе в рамките на Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, съвместен проект на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.

    Съдия Стратимир Димитров – заместник-председател на Окръжен съд – Хасково говори с младежите по теми, свързани с разделението на властите и независимостта на съдебната власт. Интерес предизвикаха темите в исторически план за принципа и теорията за разделението на властите, функционирането на различните видове институции и тяхното упражняване на власт, автономността на съдебната власт и механизмът за решаване на спорове.

    Образователната програма през учебната 2025 г. – 2026 г.е насочена към формиране и повишаване на правната грамотност и култура на учениците, стимулиране на интереса им към правото и професионално ориентиране в юридическите науки, повишаване на информираността им за съдебната власт, изграждане на ценностно отношение към закона, както и към ограничаване на негативните модели на поведение.

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Почина Борис Вълканов – почетен гражданин на Димитровград, композитор, вокален педагог и диригент
    Почина Борис Вълканов – почетен гражданин на Димитровград, композитор, вокален педагог и диригент
    преди 2 часа
    Адвокати агитират пострадали при инциденти хасковлии за обезщетения още на болничната носилка
    Адвокати агитират пострадали при инциденти хасковлии за обезщетения още на болничната носилка
    преди 3 часа
    Въгларово е без вода четвърто денонощие
    Въгларово е без вода четвърто денонощие
    преди 5 часа
    Турски шофьор на камион самокатастрофира на АМ „Марица“
    Турски шофьор на камион самокатастрофира на АМ „Марица“
    преди 6 часа
    Спипаха трима пияни шофьори през уикенда, друг кара дрогиран
    Спипаха трима пияни шофьори през уикенда, друг кара дрогиран
    преди 6 часа
    Ученичката от ЕГ-Хасково Еда Аптилятив спечели състезание по творческо писане на английски език
    Ученичката от ЕГ-Хасково Еда Аптилятив спечели състезание по творческо писане на английски език
    преди 7 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Justin Bieber - You're My Christmas Wish

    Случаен виц

    Почина Борис Вълканов – почетен гражданин на Димитровград, композитор, вокален педагог и диригент

    Широките жестове, както и чековете, имат нужда от обезпечение. - Валентин Домил

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пиле със смокини и мента
    Пиле със смокини и мента

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини