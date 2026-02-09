Ученици от ПГДС слушаха лекция в Съдебна палата-Хасково за разпределението на властите

Ученици от 10 и 11 клас в специалности „Системно програмиране“ и „Строителство и архитектура“ към ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково взеха участие в открит урок в Съдебна палата – Хасково. Занятието бе в рамките на Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, съвместен проект на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.

Съдия Стратимир Димитров – заместник-председател на Окръжен съд – Хасково говори с младежите по теми, свързани с разделението на властите и независимостта на съдебната власт. Интерес предизвикаха темите в исторически план за принципа и теорията за разделението на властите, функционирането на различните видове институции и тяхното упражняване на власт, автономността на съдебната власт и механизмът за решаване на спорове.

Образователната програма през учебната 2025 г. – 2026 г.е насочена към формиране и повишаване на правната грамотност и култура на учениците, стимулиране на интереса им към правото и професионално ориентиране в юридическите науки, повишаване на информираността им за съдебната власт, изграждане на ценностно отношение към закона, както и към ограничаване на негативните модели на поведение.