Коледен благотворителен базар бе организиран в Съдебна палата – Хасково. Той бе официално открит от председателя на Окръжен съд – Хасково Милена Петева-Георгиева и председателя на Районен съд – Хасково Пламен Георгиев.

Двамата магистрати приветстваха присъстващите деца, младежи и ръководители от хасковски школи и образователни институции, администрации, които са предоставили свои творби и ръкоделия за продажба в базара.

С кратък музикален танцов спектакъл се представиха деца от детска градина „Иглика“. Дойдоха и коледари, които наричаха за здраве и берекет.

Инициативата започна днес и ще продължи и утре. Организирана е съвместно от Окръжен съд – Хасково, Районен съд – Хасково, Окръжна прокуратура – Хасково, Районна прокуратура – Хасково, децата от Арт школа „Дъга“, „Школа по етнография и история“ и „Клуб по фотография“ при ОП „Младежки център“ Хасково, деца от детска градина №17 „Иглика“ – Хасково, ученици от Професионалната гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ Хасково, специалности „Съдебна администрация“, „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“, „Кетъринг“ и „Рекламна графика“, децата от Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания „Надежда“.

Целта на благотворителния базар e събиране на средства за лечението на Йоана и Мария-Антоанета от Хасково.

Йоана е само на 6 години, но е претърпяла множество операции и химиотерапии за отстраняване на туморно образование в лявото краче. При извършването на интервенцията е бил прекъснат растежът на крака ѝ. На 16.10.2025 г. в Турция е извършена изключително тежка, продължителна и скъпоструваща операция, като е взета присадка от дясното ѝ краче. В момента Йоана се чувства добре, вече е настъпил процес на калциране на костта на крачето, но ѝ предстои дълго и продължително възстановяване, което може да продължи до една година.

Мария-Антоанета е на 10 години. Тя е родена със спина бифида и хидроцефалия. Засегнат е десният крак, който е с 3,5 сантиметра по-къс спрямо левия. Претърпяла е няколко операции, а след тази направена в Турция през 2023 г. вече е с проходилка. Сега предстои още една последна операция за махане на поставените захващащи плаки в крака и поставяне на апарат за удължаването му, която може да ѝ даде шанс да стъпи самостоятелно.

„Няма по-трогващ и вълнуващ жест от благотворителността – от подадената ръка от деца към деца. Той носи неподправеност, чистота, искреност, които съществуват само в детските сърца“, каза Милена Петева-Георгиева.

„Когато говори детската благородност, когато с ръцете и труда на малки и големи се стремим да постигнем нещо положително, думите са излишни. Светли празници на всички“, каза съдия Пламен Георгиев.

Повече за базара във видеото към публикацията.