От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

8 °C

Коледен благотворителен базар в Съдебна палата – Хасково в подкрепа на две деца

Изображение 1 от 26
Покажи в галерия

    Коледен благотворителен базар бе организиран в Съдебна палата – Хасково. Той бе официално открит от председателя на Окръжен съд – Хасково Милена Петева-Георгиева и председателя на Районен съд – Хасково Пламен Георгиев.

    Двамата магистрати приветстваха присъстващите деца, младежи и ръководители от хасковски школи и образователни институции, администрации, които са предоставили свои творби и ръкоделия за продажба в базара.

    С кратък музикален танцов спектакъл се представиха деца от детска градина „Иглика“. Дойдоха и коледари, които наричаха за здраве и берекет.

    Инициативата започна днес и ще продължи и утре. Организирана е съвместно от Окръжен съд – Хасково, Районен съд – Хасково, Окръжна прокуратура – Хасково, Районна прокуратура – Хасково, децата от Арт школа „Дъга“, „Школа по етнография и история“ и „Клуб по фотография“ при ОП „Младежки център“ Хасково, деца от детска градина №17 „Иглика“ – Хасково, ученици от Професионалната гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ Хасково, специалности „Съдебна администрация“, „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“, „Кетъринг“ и „Рекламна графика“, децата от Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания „Надежда“.

    Целта на благотворителния базар e събиране на средства за лечението на Йоана и Мария-Антоанета от Хасково.

    Йоана е само на 6 години, но е претърпяла множество операции и химиотерапии за отстраняване на туморно образование в лявото краче. При извършването на интервенцията е бил прекъснат растежът на крака ѝ. На 16.10.2025 г. в Турция е извършена изключително тежка, продължителна и скъпоструваща операция, като е взета присадка от дясното ѝ краче. В момента Йоана се чувства добре, вече е настъпил процес на калциране на костта на крачето, но ѝ предстои дълго и продължително възстановяване, което може да продължи до една година.

    Мария-Антоанета е на 10 години. Тя е родена със спина бифида и хидроцефалия. Засегнат е десният крак, който е с 3,5 сантиметра по-къс спрямо левия. Претърпяла е няколко операции, а след тази направена в Турция през 2023 г. вече е с проходилка. Сега предстои още една последна операция за махане на поставените захващащи плаки в крака и поставяне на апарат за удължаването му, която може да ѝ даде шанс да стъпи самостоятелно.

    „Няма по-трогващ и вълнуващ жест от благотворителността – от подадената ръка от деца към деца. Той носи неподправеност, чистота, искреност, които съществуват само в детските сърца“, каза Милена Петева-Георгиева.

    „Когато говори детската благородност, когато с ръцете и труда на малки и големи се стремим да постигнем нещо положително, думите са излишни. Светли празници на всички“, каза съдия Пламен Георгиев.

    Повече за базара във видеото към публикацията.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Ко
      Коледна шишарка
      1 0
      12:44, 16 дек 2025
      След това мероприятието да се премести при стоматолозите, които са добре заплатени и търговците пазрджии също.
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Тракийци изпращат Коледни подаръци за 70 деца от неделното училище в Одрин
    Тракийци изпращат Коледни подаръци за 70 деца от неделното училище в Одрин
    преди 22 минути
    Отиде си дългогодишният състезател и треньор по хандбал Ангел Колев
    Отиде си дългогодишният състезател и треньор по хандбал Ангел Колев
    преди 45 минути
    85-годишен с триколка пострада при удар с кола
    85-годишен с триколка пострада при удар с кола
    преди 3 часа
    Слънчево през целия вторник, сутринта мъгли край реките
    Слънчево през целия вторник, сутринта мъгли край реките
    преди 5 часа
    Основният път през „Кенана“ ще бъде затворен във вторник
    Основният път през „Кенана“ ще бъде затворен във вторник
    преди 18 часа
    Владимир Тодоров е спортист № 1 на спортното училище
    Владимир Тодоров е спортист № 1 на спортното училище
    преди 18 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    От мерак – Фотографът на Родопите Сашо Сарандалиев

    Случаен виц

    Тракийци изпращат Коледни подаръци за 70 деца от неделното училище в Одрин

    Защо да бъдеш морски пехотинец, след като можеш да бъдеш пират? - Стив Джобс

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Студена супа с домати и краставици
    Студена супа с домати и краставици

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини