Тракийци изпращат Коледни подаръци за 70 деца от неделното училище в Одрин

Тракийското дружество в Хасково изпраща около 100 играчки и сувенири като подаръци за Коледа на децата от неделното училище в Одрин. Предметите са откупени от Коледния благотворителен базар „Заедно за храма“ в Областна администрация в Хасково.

Голяма част от подаръците за общо 70 деца в Одрин са закупени от областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова. „Далеч по-скромно е участието на всички останали дарители, но ние благодарим от сърце на всички и най-вече на д-р Здравкова“, каза председателят на Тракийско дружество „Георги Сапунаров“ Кирил Сарджев.

Коледните подаръци ще бъдат доставени в Генералното консулство на Република България в Одрин лично от д-р Здравкова. Нашите дипломати са поели ангажимента да ги предадат на децата от неделното училище.

 Всяка Коледа тракийци изпращат подаръци за някое от двете български неделни училища в Истанбул или Одрин.

  

Източник: Haskovo.NET

Куполът на българската църква "Св. Георги" в Одрин заблестя в злато

Община Хасково дарява на АПИ идеен проект за изграждане на два обходни пътя на града
Каратеките на „Аида Вадо-рю“ с отличия от турнир в Стара Загора
ПГТАТ – Хасково с договор за сътрудничество с ВТУ „Тодор Каблешков“ – София
4 бракониерски мрежи с дължина около 200 метра извадиха от водите на яз „Орешец“
Отиде си дългогодишният състезател и треньор по хандбал Ангел Колев
Коледен благотворителен базар в Съдебна палата – Хасково в подкрепа на две деца
Ризото със скариди

