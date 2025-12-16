Тракийци изпращат Коледни подаръци за 70 деца от неделното училище в Одрин

Тракийското дружество в Хасково изпраща около 100 играчки и сувенири като подаръци за Коледа на децата от неделното училище в Одрин. Предметите са откупени от Коледния благотворителен базар „Заедно за храма“ в Областна администрация в Хасково.

Голяма част от подаръците за общо 70 деца в Одрин са закупени от областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова. „Далеч по-скромно е участието на всички останали дарители, но ние благодарим от сърце на всички и най-вече на д-р Здравкова“, каза председателят на Тракийско дружество „Георги Сапунаров“ Кирил Сарджев.

Коледните подаръци ще бъдат доставени в Генералното консулство на Република България в Одрин лично от д-р Здравкова. Нашите дипломати са поели ангажимента да ги предадат на децата от неделното училище.

Всяка Коледа тракийци изпращат подаръци за някое от двете български неделни училища в Истанбул или Одрин.