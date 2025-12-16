Слънчево през целия вторник, сутринта мъгли край реките

Слънчев вторник ни очаква през целия ден, с изключение на сутрешните часове. Тогава на места ще бъде облачно, а край реките и големите язовири – мъгливо. Градусите ще са между – 1 и 8.

В сряда ще бъде почти тихо или със слаб южен вятър. На много места в равнините и котловините ще е мъгливо или с ниска облачност. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат близки до нулата, а максималните – между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла.

В четвъртък ще духа слаб до умерен северозападен вятър и видимостта в повечето райони ще се подобри, а облачността ще се разкъса. Дневните температури ще се повишат и ще са предимно между 10° и 15°.