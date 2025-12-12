ВиК променя срокове за плащане заради предстоящите празници и въвеждането на еврото

„ВиК- ЕООД“ - Хасково променя сроковете за плащания и отчитане на задължения заради предстоящото въвеждане на еврото, края на отчетната година и предстоящите официални почивни дни, съобщават от водното дружество. През месец декември ще бъдат въведени ограничения, които ще засегнат обработването на фактури, плащания и справки.

- Месечното фактуриране ще приключи по-рано – до 23.12.2025 г.

- Изпращането на данни за неплатени задължения към Изипей, Български пощи и всички външни организации ще бъде преустановено след 26.12.2025 г.

- Клиенсткият център в управлението на ВиК- ЕООД Хасково на улица „Сакар“ 2 ще работи с нормално работно време - от 8 до 18 часа до 23.12.2025 г.

- Краен срок за плащане на задължения за ВиК услуги – 23.12.2025 г.

„В и К“ ЕООД Хасково ще приема преводи по банков път до 29.12.2025 г. за разплащане на фактури за вода.