Хасковска област е сред водещите в страната по достъп до интернет в домовете

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково показват, че през 2025 г. 93.5% от домакинствата в областта имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано увеличение от 5.6 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 92.8%, съобщиха от Териториално статистическо бюро в Хасково. 

През 2025 г. 89.9% от лицата в област Хасково на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистрирано нарастване от 13.9 проценти пункта.

В област Хасково жените са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете – съответно 90.9 и 88.9%.

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като 100.0% от лицата с висше образование, 91.2% от тези със средно образование и 76.9% от лицата с основно и по-ниско образование използват редовно глобалната мрежа през 2025 година. Използване на глобалната мрежа за взаимодействие с административни органи и публични институции в област Хасково се наблюдава при 35.1% от лицата, като е отбелязано увеличение с 19.1 процентни пункта спрямо предходната година. През 2025 г. в област Хасково относителният дял на лицата на възраст между 16 и 74 навършени години, които са купували стоки и услуги по интернет за лични цели достига 52.4% (за страната този дял е 51.2%). В сравнение с предходната година се наблюдава увеличение на този показател с 18.6 проценти пункта.

 
Методологични бележки
Изследването за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата е част от Европейската статистическа програма и се провежда ежегодно в България съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/2182 на Европейската комисия. Изследването се финансира съвместно от НСИ и Европейската комисия съгласно подписано споразумение между двете институции. Основната му цел е получаване на надеждни сравними данни, които да отразяват разпространението и използването на ИКТ на национално и европейско ниво.

Обект на изследването са домакинствата и лицата в домакинствата. Единица на наблюдение са всички обикновени домакинства и лицата в тях на възраст от 16 до 74 навършени години, като от 2025 г. в изследването са включени и лицата на възраст от 75 до 89 години. През периода април – юни 2025 г. са анкетирани 4 258 домакинства, избрани на случаен принцип, и 8 421 лица в тези домакинства. Методът на анкетиране е персонално интервю, проведено от анкетьор, служител на НСИ.

Анкетната карта за 2025 г. съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет в домакинствата и от лицата, електронно правителство, електронна търговия, електронна идентификация, цифрови умения, поверителност и защита на личната информация, както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата. По време на изследването са събрани данни за три времеви интервала: към момента на интервюто, за последните три месеца преди интервюто и за последните 12 месеца преди интервюто.

Повече информация и данни от изследванията за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата, както и анкетна карта за изследването през 2025 г., могат да се намерят на сайта на НСИ – ТУК и в Информационна система ИНФОСТАТ – ТУК.

Източник: Haskovo.NET

