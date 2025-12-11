Хасковска област е сред водещите в страната по достъп до интернет в домовете

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково показват, че през 2025 г. 93.5% от домакинствата в областта имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано увеличение от 5.6 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 92.8%, съобщиха от Териториално статистическо бюро в Хасково.

През 2025 г. 89.9% от лицата в област Хасково на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистрирано нарастване от 13.9 проценти пункта.

В област Хасково жените са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете – съответно 90.9 и 88.9%.

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като 100.0% от лицата с висше образование, 91.2% от тези със средно образование и 76.9% от лицата с основно и по-ниско образование използват редовно глобалната мрежа през 2025 година. Използване на глобалната мрежа за взаимодействие с административни органи и публични институции в област Хасково се наблюдава при 35.1% от лицата, като е отбелязано увеличение с 19.1 процентни пункта спрямо предходната година. През 2025 г. в област Хасково относителният дял на лицата на възраст между 16 и 74 навършени години, които са купували стоки и услуги по интернет за лични цели достига 52.4% (за страната този дял е 51.2%). В сравнение с предходната година се наблюдава увеличение на този показател с 18.6 проценти пункта.