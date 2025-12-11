От х:

Първите коледарчета дойдоха в Хасково за фестивал „Коледарче“

    За седма поредна година се проведе Националният фестивал „Коледарче“ в хасковската детска градина №15 „Слънце“, организиран със съдействието на Община Хасково.

    „Във форума участват деца от предучилищна възраст и техните учители, за да покажат, че традициите са живи, че децата ни имат здрави корени. А когато човек има корени, той има и бъдеще“, разказа директорът на детска градина „Слънце“ Анна Йорданова.

    За участие във фестивала свои клипове бяха изпратили над 30 детски градини от цялата страна. Днес деца от пет детски градини от Хасково се изявиха в присъствената част на коледното събитие. Те представиха свои коледни програми, посветени на най-светлите християнски празници и съобразени с българските традиции и обичаи. И както традицията повелява в дома на стопаните първи влязоха коледари, които наричаха за здраве, плодородие и мир. Беше направена и възстановка за отбелязване на Бъдни вечер и Коледа.

    Източник: Haskovo.NET

    Последни новини