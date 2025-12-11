От х:

Заради съветници и депутат община Минерални бани загубила милиони за проекти

    Извънредна сесия на Общинския съвет се проведе днес в Минерални бани. Заседанието започна с близо 40-минутен монолог на кмета Мюмюн Искендер. Местният управник заяви, че общински съветници и депутат от ДПС – Ново начало са сред хората, заради които общината е загубила милиони левове по няколко проекта.

    „За наша голяма изненада, по тези договори, които бяха подписани за 2024, 2025 и 2026 година с МРРБ по Плана за възстановяване и устойчивост, единствено в Хасковска област са орязани парите за Минерални бани от 11 общини. Проектите, които са орязани и то е благодарение на такива като Мехмед Шакир и други съветници, и Станислав Анастасов, който всички заедно го избрахме като народен представител“, каза кметът Искендер.

    Най-големият проект, който обаче няма да получи финансиране от държавата в размер на 6 млн. лева, е за превръщането на скалния комплекс „Хасара“ над село Ангел войвода в притегателен туристически център, чрез извършването на различни дейности. Другите изцяло или частично орязани проекти са тези за благоустрояване на улици в село Ангел войвода, за подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в селата Сираково и Татарево и на външния водопровод на село Сърница.

    „Направиха всичко възможно да няма финансиране и да продължават поне от части да ги мъчат жителите на общината. Затова, когато дойде моментът, когато му дойде времето, аз предполагам, че на тези, които успяха да свършат тази работа, хората ще намерят начин да им се отблагодарят“, заяви още Искендер.

    От своя страна Мехмед Лятиф Шакир, който попада сред обвинените от Искендер общински съветници, обясни, че през последните 15 години е гласувал положително за всички проекти.

    „За всички проекти, където документацията се е изисквала, съм дал предварително решенията и съм съдействал, г-н Искендер. Сега, ако не си направил, читави проекти, не съм виновен аз“, каза Лятиф.

    На сесията днес Искендер говори и за докладната записка за увеличение на таксата за битови отпадъци с 85%, заради която миналата седмица организирано представители на ДПС – Ново начало от областта протестираха в курортното селище. Той обясни, че вече има неизплатени фактури към сметопочистващата фирма и има неизплатени заплати в звеното. За нуждата от увеличение кметът даде за пример, че местен хотел за балнео лечение има почти 80 000 лева за такса смет, а цялото село Колец плащало 5000 лева. Той обясни, че в различните села на къща се плащало досега по 30-40 лева, а с увеличението таксата щяла да достигне по около 50-60 лева.

    И с това, което ще увеличим, Минерални бани, не говоря за общинския център, всичките останали населени места пак ще бъдат с най-ниски данъци в цялата област“, коментира кметът.

    Самата сесия включваше 15 докладни. Три от тях бяха за отмяна на решения от ноемврийската сесия, които са били оспорени от областния управител на Хасково. Сред мотивите са, че броят на съветниците бил едва 6 от 11. В последствие решенията бяха приети отново, този път с по 9 гласа ЗА.

    Източник: Haskovo.NET

