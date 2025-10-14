Отложиха за пореден път делото за отстраняване на Мюмюн Искендер като кмет

Делото за отстраняване от длъжност на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер продължи днес с разпит на свидетел. Любопитното беше, че в ролята на свидетел беше призован адвокат Тодор Ташев. Той е бил юридически съветник на Община Минерални бани по определени казуси.

На процеса стана ясно, че все още няма готов обвинителен акт срещу Мюмюн Искендер по новите 4 обвинения, отправени срещу него. Но те били достатъчно основание да се иска отстраняването от длъжност на кмета, защото можел да попречи на разследването. Освен това част от поисканите от държавното обвинение документи все още не били представени.

Прокурорът от Софийска градска прокуратура Ангел Кънев заяви, че по делото все още липсват документи, които не са публични и не са достъпни на сайта на Община Минерални бани.

Новите обвинения са предимно за нарушения при прадажба на общински имоти, включително и опит Община Минерални бани да продаде имот, който е църковна собственост. Мюмюн Искендер заяви в съдебната зала, че не става въпрос за нарушения от негова страна, а за несъответствия в имотния регистър. По-голяма част от другите казуси, в които е обвинен кметът, решенията били вземани от Общинския съвет.

В крайна сметка делото отново беше отложено без да бъде взето решение за отстраняване от длъжност. Процесът срещу Мюмюн Искендер ще продължи на 21 октомври от 11 часа. Това е четвъртото отлагане на делото. На два пъти процесът изобщо не тръгна заради лечение на обвиняемия в болница. И днес, както и на предишното заседание, пред съда и в съдебната зала имаше привърженици на кмета, които продължават да твърдят, че причините за искането за отстраняването на Искендер от длъжност, са политически.

