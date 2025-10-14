Хасково отбелязва 150 г. от рождението на Морис Равел със Симфониета Враца и Камерен оркестър

Вълнуващи концерти в четири поредни вечери очакват ценителите на класическата музика в Хасково, информираха от общинската администрация.

В четвъртък, от 19:00 часа е първият концерт на Струнен оркестър Drop Down Community.

На 17 октомври, петък, във втората концертна вечер на Музикални дни „Недялка Симеонова“, Община Хасково представя един вълнуващ концерт на Симфониета Враца и Камерен оркестър Хасково под диригентството на маестро Цанислав Петков.

Концертът е посветен на 150 години от рождението на Морис Равел. Две емблематични негови произведения ще бъдат представени на сцената на ОНЧ „Заря-1858“, а солист на това впечатляващо представление е Стоимен Пеев. Цигуларят е и член на журито на Международния конкурс за млади цигулари „Проф. Недялка Симеонова“ 2025.

Всички концерти от Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“ се провеждат в ОНЧ „Заря-1858“ от 19:00 часа с вход свободен!

17 октомври 2025 г. (петък)

12:30 ч. ОНЧ „Заря-1858“

Откриване на Международен конкурс за цигулари

14:00 ч. ОНЧ „Заря-1858“

Конкурсна програма – I тур на III и IV група

19:00 ч. ОНЧ „Заря-1858“

Концерт на Симфониета Враца и Камерен Оркестър Хасково

Цигулка: Стоимен Пеев

Диригент: Цанислав Петков

В програмата:

М. Равел – Алборада дел грациозо

А. Хачатурян – Концерт за цигулка

М. Равел – Валс