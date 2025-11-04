Апелативният съд в Пловдив отмени решението за отстраняването на кмета Мюмюн Искендер

Апелативният съд в Пловдив отмени решението на Окръжен съд – Хасково за отстраняването от длъжност на кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер. Съдебният акт бе произнесен от тричленен съдебен състав с председател Христо Крачолов.

Сред мотивите за оставяне на Искендер от управленския пост са, че той не е пречел на разследването, съдействал е на разследващите, навреме е давал документи.

Припомняме, че делото бе заведено от Софийска градска прокуратура във връзка с четири работни обвинения срещу Искендер за нарушения при продажба на общински имоти в периода от 2019 до 2025 г., включително и опит Община Минерални бани да продаде имот от над 50 дка, който е църковна собственост. Според държавното обвинение, наложената му мярка „парична гаранция“ за други обвинения, не го спирала да пречи на разследването. Искането бе уважено от съда на първа инстанция, но бе отменено от апелативните съдии. Днешното решение на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Това е поредно дело срещу Мюмюн Искендер, по което има противоположни съдебни актове.