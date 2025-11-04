От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

Апелативният съд в Пловдив отмени решението за отстраняването на кмета Мюмюн Искендер

Апелативният съд в Пловдив отмени решението на Окръжен съд – Хасково за отстраняването от длъжност на кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер. Съдебният акт бе произнесен от тричленен съдебен състав с председател Христо Крачолов.

Сред мотивите за оставяне на Искендер от управленския пост са, че той не е пречел на разследването, съдействал е на разследващите, навреме е давал документи.

Припомняме, че делото бе заведено от Софийска градска прокуратура във връзка с четири работни обвинения срещу Искендер за нарушения при продажба на общински имоти в периода от 2019 до 2025 г., включително и опит Община Минерални бани да продаде имот от над 50 дка, който е църковна собственост. Според държавното обвинение, наложената му мярка „парична гаранция“ за други обвинения, не го спирала да пречи на разследването. Искането бе уважено от съда на първа инстанция, но бе отменено от апелативните съдии. Днешното решение на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Това е поредно дело срещу Мюмюн Искендер, по което има противоположни съдебни актове.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Станаха ясни шампионите на ученическите игри по футбол в Хасково
Станаха ясни шампионите на ученическите игри по футбол в Хасково
преди 2 часа
Откриха 265 400 контрабандни цигари в тир с машини и механични устройства
Откриха 265 400 контрабандни цигари в тир с машини и механични устройства
преди 4 часа
Хванаха пиян зад волана с 1,45 промила алкохол
Хванаха пиян зад волана с 1,45 промила алкохол
преди 5 часа
Задържаха двама 18-годишни за кражби, влизали в магазин цял месец и задигали стока за близо 20 000 лева
Задържаха двама 18-годишни за кражби, влизали в магазин цял месец и задигали стока за близо 20 000 лева
преди 5 часа
Облачно и дъждовно, ще вали и през следващата нощ
Облачно и дъждовно, ще вали и през следващата нощ
преди 7 часа
С изложбата „Южната приказка на ЙорДАНЧО“ почетоха паметта на майстора на обектива Данчо Йорданов
С изложбата „Южната приказка на ЙорДАНЧО“ почетоха паметта на майстора на обектива Данчо Йорданов
преди 19 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Lenny Kravitz - Paralyzed

Случаен виц

Хванаха пиян зад волана с 1,45 промила алкохол

Губи онзи, който знае какво ще стори, ако спечели. Печели онзи, който знае какво ще загуби. - Николо Макиавели

Последни обяви

Случайна рецепта

Светла домашна бира с горна ферментация
Светла домашна бира с горна ферментация

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини