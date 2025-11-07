От х:

АПИ: Скоро ще има маркировка на пътя Хасково-Харманли

Хоризонтална пътна маркировка и вертикална сигнализация на пътя Хасково-Харманли ще бъдат положени и поставени в максимално кратки срокове. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) в отговор на запитване на Haskovo.net. Повод за това бяха многобройни сигнали и оплаквания на водачи, които често шофират между двата съседни града. Предходната публикация по темата може да видите ТУК.  

„Ремонтът на настилката на 2 км от път I-8 Хасково – Харманли между 321-и и 323-и км/ е извършен през октомври 2025 година. Строителните работи са възложен от АПИ на пътноподдържащото дружество, с което пътната администрация има договор по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област Хасково. Стойността на ремонтните дейности е около 1,4 млн. лв. без ДДС“, информираха от АПИ. 

Предстои да бъде възложено полагането на пътната маркировка и вертикална сигнализация в обновената отсечка. Очаква се дейностите да бъдат изпълнени в кратки срокове и при благоприятни метеорологични условия, обещаха от пътната агенция.

Източник: Haskovo.NET

Последни новини