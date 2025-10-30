От х:

Водачи се жалват от липса на хоризонтална маркировка по пътя Хасково-Харманли

    Наскоро ремонтираните частично участъци от първокласния път Хасково – Харманли (бивш Е-80) са без никаква хоризонтална маркировка, жалват се водачи, които често пътуват между двата съседни града. Според тях, ремонтът е приключил преди няколко месеца, а все още няма положен дори метър нова маркировка.

    „Изключително опасно е, особено сутрин, когато има мъгла. Най-проблемен е участъкът със серията завои при село Брягово. Там колите се разминават буквално на късмет в тъмното или в мъглата. Платното е широко, но не са очертани отделните ленти. Въпрос на време е да стане тежка катастрофа и да бъдат погубени човешки животи“, алармира пред Haskovo.net водачка на лек автомобил.

    На нея ѝ се налага да пътува всеки делничен ден между двата града сутрин и вечер. Стотици са хората, които живеят в единия, а работят в другия град и се придвижват с автомобили.

    Маркировката наистина липсва върху новоположения асфалт, установи репортерска проверка на място. В други участъци тя е силно избледняла или напълно изтрита. 

    Ангажиментът да осигури маркировка е на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Областното пътно управление в Хасково. От Haskovo.net отправихме официално запитване към пресцентъра на АПИ, откъдето се очаква да отговорят кога ще се случи обновяването.

      Ко
      КОЛЮ
      1 0
      08:47, 31 окт 2025
      Няма никаква маркировка.
      Го
      Гошката
      0 0
      10:37, 31 окт 2025
      няма пари за боя, отидоха за хасфалта!
