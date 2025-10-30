Водачи се жалват от липса на хоризонтална маркировка по пътя Хасково-Харманли

Наскоро ремонтираните частично участъци от първокласния път Хасково – Харманли (бивш Е-80) са без никаква хоризонтална маркировка, жалват се водачи, които често пътуват между двата съседни града. Според тях, ремонтът е приключил преди няколко месеца, а все още няма положен дори метър нова маркировка.

„Изключително опасно е, особено сутрин, когато има мъгла. Най-проблемен е участъкът със серията завои при село Брягово. Там колите се разминават буквално на късмет в тъмното или в мъглата. Платното е широко, но не са очертани отделните ленти. Въпрос на време е да стане тежка катастрофа и да бъдат погубени човешки животи“, алармира пред Haskovo.net водачка на лек автомобил.

На нея ѝ се налага да пътува всеки делничен ден между двата града сутрин и вечер. Стотици са хората, които живеят в единия, а работят в другия град и се придвижват с автомобили.

Маркировката наистина липсва върху новоположения асфалт, установи репортерска проверка на място. В други участъци тя е силно избледняла или напълно изтрита.

Ангажиментът да осигури маркировка е на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Областното пътно управление в Хасково. От Haskovo.net отправихме официално запитване към пресцентъра на АПИ, откъдето се очаква да отговорят кога ще се случи обновяването.