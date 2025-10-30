От х:

Заловиха дрогиран хасковлия зад волана в кърджалийското село Комунига

На 29.10.2025 г. в село Комунига полицейски служители са установили жител на град Хасково, управляващ МПС след употреба на наркотик. В него е открита суха листна маса, реагираща на марихуана. Същия ден е установена и жителка на община Черноочене, държала суха листна маса, реагираща при направения полеви тест на марихуана. Лицата са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. Образувани са досъдебни производства. 

На 30.10.2025 г. в 01.30 часа е извършена полицейска проверка на автомобил, при която униформените са установили, че в него се превозват 249 стоки менте, имитация на 6 известни търговски марки, без разрешение на притежателя на правото. Артикулите са предадени и са на съхранение в ОДМВР Кърджали. Извършва се проверка.

Това съобщиха от Регионалния пресцентър на МВР-Кърджали.

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Истории извън Новините – Три поколения родопчанки обгърнати от крилете на столетието

