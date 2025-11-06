От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

10 °C

Задържаха дрогиран зад волана и неправоспособен водач

Неправоспособен водач е заловен да шофира в стамболовското село Голям извор, съобщиха от МВР.  По обяд в сряда, служители от участъка са спрели за проверка „Рено“, шофирано от 48-годишен от селото. При справка се е изяснило, че мъжът е неправоспособен и управлява в едногодишен срок на влязло в сила наказателно постановление.

В управлението в областния град е бил 45-годишен водач на „Фолксваген“. Той е спрян за проверка вчера в 9:15 часа на булевард „Илинден“. Използваното техническо средство отчело употреба на дрога. Мъжът е дал кръвна проба за анализ. Задържан е до 24 часа.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Петима души, сред които и една жена, са задържани с наркотици
Петима души, сред които и една жена, са задържани с наркотици
преди 47 минути
Младеж е с опасност за живота при катастрофа с диво прасе
Младеж е с опасност за живота при катастрофа с диво прасе
преди 1 час
Мият центъра на Хасково, дори и при дъжд
Мият центъра на Хасково, дори и при дъжд
преди 1 час
Облачно през целия ден, с кратки превалявания
Облачно през целия ден, с кратки превалявания
преди 3 часа
Кристин Кръстева е балканска шампионка по спортна гимнастика
Кристин Кръстева е балканска шампионка по спортна гимнастика
преди 13 часа
Международна спецакция се провежда на няколко гранични пункта
Международна спецакция се провежда на няколко гранични пункта
преди 16 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
От мерак – гост хореографът Йорданка Йочева

Случаен виц

Петима души, сред които и една жена, са задържани с наркотици

Не се страхувай от провала. Не провалът, а ниската цел е престъпление. Във великите опити е славно дори да се провалиш. - Брус Лий

Последни обяви

Случайна рецепта

Пюре от лук
Пюре от лук

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини