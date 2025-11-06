Задържаха дрогиран зад волана и неправоспособен водач

Неправоспособен водач е заловен да шофира в стамболовското село Голям извор, съобщиха от МВР. По обяд в сряда, служители от участъка са спрели за проверка „Рено“, шофирано от 48-годишен от селото. При справка се е изяснило, че мъжът е неправоспособен и управлява в едногодишен срок на влязло в сила наказателно постановление.

В управлението в областния град е бил 45-годишен водач на „Фолксваген“. Той е спрян за проверка вчера в 9:15 часа на булевард „Илинден“. Използваното техническо средство отчело употреба на дрога. Мъжът е дал кръвна проба за анализ. Задържан е до 24 часа.