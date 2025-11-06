Представиха в РИМ-Хасково най-новата книга на бившия премиер Филип Димитров

Бившият премиер на България Филип Димитров представи лично най-новата си книга „В памет на отминалото поколение“. Специален гост беше популярният български актьор Руси Чанев, който прочете избрани откъси.

В книгата си първият демократично избран министър-председател на България след 1989 г. разказва истории, които надхвърлят личната съдба и се превръщат в памет за цяло поколение.

В един от ключовите фрагменти той връща читателя към 9 септември 1944 г. – момент, който за поколения българи остава непреодолима историческа граница. Димитров описва как Червената армия навлиза в България, представяйки това като освобождение, но всъщност налагайки комунистическата власт.

Спомените оживяват чрез съдбата на неговото семейство. Бащата на Филип Димитров е свещеник – сред заподозрените „врагове“, а близките му се спасяват, като буквално се укриват в затвора, защото зад решетките тогава е било по-безопасно отколкото да си на свобода. Вуйчовците му – кмет, лекар и зъболекар – минават през преследване, риск от разстрел или укритие, а в разказа изпъква абсурдът на първите седмици след преврата, когато „революционното правосъдие“ определя живота и смъртта.

Книгата беше представена в зала „Археология“ на РИМ-Хасково. В залата бяха много активисти на някогашното СДС-Хасково. Сред гостите на събитието беше и областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова.

Какво каза авторът Филип Димитров в Хасково може да видите във видеото към статията.