ВиК разкопа улицата пред АГО-Хасково за отстраняване на авария

    Авария възникна във водопровода на улица „Република“ в едноименния хасковски квартал. Проблемният участък се намира пред сградата на Акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ-Хасково.

    Тази сутрин на място беше изпратен екип на ВиК. Служителите бяха разкопали част от уличното платно, за да разкрият дефектиралата тръба. Този път заради извършването на ремонтните дейности не се наложи спиране на водата в района, каза работещ във водното дружество.

    Очакванията са аварията да бъде отстранена в ранния следобед днес.

    Екипи на ВиК работят по превключване към нов основен хранителен водопровод в Ивайловград, информираха от водното дружество. Това е причината градът днес да е с нарушено водоподаване.

    Строително-ремонтни работи се извършват и на водопровода на улица „Христо Ботев“ в Харманли, частично е прекъснато захранването в района, така също в квартал „Злати дол“ в Симеоновград.

    Работи се и по водопроводите към и в селата Колец, Сусам, Чернодъб, Овчарово, Бодрово, Каснаково и град Меричлери, където е възможно частично временно прекъсване на водоподаването.

    Очаква се водоподаването да бъде възстановено до края на деня.

