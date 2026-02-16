Хасковски квартали са без вода заради ел. авария

Хасковски квартали са с нарушено водоподаване днес заради повреда в мрежата на EVN, съобщиха от ВиК – Хасково. Това са „Младежки хълм“, „Хисаря“, „Македонски“, „Тракийски“, „Овчарски“ и части от „Воеводски“.

Части от квартал „Кенана“ са с нарушено водоподаване поради отстраняване на авария.

Поради подмяна на водопроводи днес в Свиленград от външна фирма ще бъде нарушено водоподаването по улиците „Климент Охридски“, „Ален мак“, „Максим Горки“, „Кочо Честименски“, „Първи май“, „Константин Преславски“.

Екипи на ВиК работят по подмяната на водопровод на улица „Македония“ в Симеоновград.

Ремонтни работи се извършват и на помпена станция „Момково“, които са причината днес с нарушено водоподаване да е село Браница; останалите села, захранвани от тази зона, са на резервни количества.

Строително-ремонтни дейности се извършват и на напорен водопровод до помпена станция „Плевун“, както и по водопровода към село Мезек.

Поради обилните валежи е възможно помътняване на водата в населените места с гравитачно водоснабдяване.