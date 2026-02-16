От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

9 °C

Хасковски квартали са без вода заради ел. авария

Хасковски квартали са с нарушено водоподаване днес заради повреда в мрежата на EVN, съобщиха от ВиК – Хасково. Това са „Младежки хълм“, „Хисаря“, „Македонски“, „Тракийски“, „Овчарски“ и части от „Воеводски“.

Части от квартал „Кенана“ са с нарушено водоподаване поради отстраняване на авария.

Поради подмяна на водопроводи днес в Свиленград от външна фирма ще бъде нарушено водоподаването по улиците „Климент Охридски“, „Ален мак“, „Максим Горки“, „Кочо Честименски“, „Първи май“, „Константин Преславски“.

Екипи на ВиК работят по подмяната на водопровод на улица „Македония“ в Симеоновград.

Ремонтни работи се извършват и на помпена станция „Момково“, които са причината днес с нарушено водоподаване да е село Браница; останалите села, захранвани от тази зона, са на резервни количества.

Строително-ремонтни дейности се извършват и на напорен водопровод до помпена станция „Плевун“, както и по водопровода към село Мезек.

Поради обилните валежи е възможно помътняване на водата в населените места с гравитачно водоснабдяване.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Кмета на Димитровград за голямата ВиК авария в неделя 7.11.2022
Кмета на Димитровград за голямата ВиК авария в неделя 7.11.2022

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

ВиК-Хасково призова живеещите на ул. „Георги Китов“ да осигурят достъп до имотите си
ВиК-Хасково призова живеещите на ул. „Георги Китов“ да осигурят достъп до имотите си
преди 43 минути
Пиян водач се удари в ограда и се преобърна, хванаха 14-годишен да кара кола
Пиян водач се удари в ограда и се преобърна, хванаха 14-годишен да кара кола
преди 1 час
Водач и пътничка пострадаха при катастрофа на пътя Хасково – Кърджали
Водач и пътничка пострадаха при катастрофа на пътя Хасково – Кърджали
преди 1 час
Три коли катастрофираха край парка над ДНА в Хасково
Три коли катастрофираха край парка над ДНА в Хасково
преди 2 часа
Предимно облачно време в понеделник
Предимно облачно време в понеделник
преди 3 часа
Силно представяне на класиците на двата хасковски клуба по борба на държавния шампионат
Силно представяне на класиците на двата хасковски клуба по борба на държавния шампионат
преди 17 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – ZAYN - Die For Me

Случаен виц

Пиян водач се удари в ограда и се преобърна, хванаха 14-годишен да кара кола
ВиК-Хасково призова живеещите на ул. „Георги Китов“ да осигурят достъп до имотите си

Пасивността - най-ненавиждания от всички пороци. - Ромен Ролан

Последни обяви

Случайна рецепта

Руло от извара с мак
Руло от извара с мак

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини