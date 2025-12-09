От х:

В хасковски квартали и села е възможно безводие заради авария и ремонти

Части от Хасково може да са без вода днес, предупредиха от ВиК-Хасково. Причината е отстраняване на авария от Помпена станция „Източна зона“ в областния град. Възможно е нарушение на водоподаването в кварталите „Младежки хълм“, „Воеводски“, „Тракийски“, „Македонски“, „Хисаря“.

Строително-ремонтни работи се извършват и по водопроводите към и в селата Книжовник, Тънково, Костур, Момково, Изворово, Българин и Остър камък. В тези населени места е възможно временно частично прекъсване на водоподаването.

Очаква се авариите да бъдат отстранени до края на деня и водоподаването да бъде възстановено.

Източник: Haskovo.NET

