В хасковски квартали и села е възможно безводие заради авария и ремонти

Части от Хасково може да са без вода днес, предупредиха от ВиК-Хасково. Причината е отстраняване на авария от Помпена станция „Източна зона“ в областния град. Възможно е нарушение на водоподаването в кварталите „Младежки хълм“, „Воеводски“, „Тракийски“, „Македонски“, „Хисаря“.

Строително-ремонтни работи се извършват и по водопроводите към и в селата Книжовник, Тънково, Костур, Момково, Изворово, Българин и Остър камък. В тези населени места е възможно временно частично прекъсване на водоподаването.

Очаква се авариите да бъдат отстранени до края на деня и водоподаването да бъде възстановено.