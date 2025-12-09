20-годишен е задържан за поредно сбиване в „Република“

20-годишен е задържан за нанасяне на телесна повреда в Хасково, съобщиха от полицията.

Снощи в 23:50 часа на спешния телефон е подаден сигнал от мъж на 45 г. Той съобщил, че е бил нападнат пред дома си на улица „Ястреб“ в хасковския квартал „Република“. Потърпевшият получил удари по главата с бутилка и ритници по краката. Към мястото незабавно са били изпратени униформени служители.

Малко по-късно е заловен и заподозреният в извършването на деянието мъж, познат на органите на реда. Задържан е до 24 часа по образуваното досъдебно производство.

Припомняме, че при друго сбиване на същата улица на 6 декември, 42-годишен бе откаран с опасност за живота в болница, а трима души бяха в процес на издирване.