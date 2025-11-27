Двама 85-годишни се сбиха заради тротоар в Хасково

Двама възрастни мъже се сбиха за пореден път в квартал „Воеводски“ в Хасково. Инцидентът е станал тази сутрин пред къщата им на кръстовището на улиците „Перперек“ и „Веслец“, в района на телевизионната кула, край стадион „Хасково“.

Двамата мъже на около 85 години не са роднини, но са съседи. Живеят в една къща, на два отделни етажа. Имотът е с общ двор, но има отделни врати – едната е откъм улица „Веслец“, а от другата – откъм улица „Перперек“. Враждата между тях е отдавна, каза синът на възрастния мъж, живеещ на първия етаж. Той обясни, че тази сутрин неговият баща тръгнал към магазина, излизайки от своя вход на жилището и минавайки по тротоара край вратата на съседа си. В този момент обаче комшията му казал: „Ти нямаш право да минаваш по моя тротоар!“ и му налетял с метлата, удряйки го по главата, каза синът. В този момент, неговият баща се ядосал и за да не остане назад, отишъл да вземе дръжка от чадър и му отвърнал с удар в главата.

При свадата двамата мъже са с наранявания по главите. Синът е подал сигнал на спешния телефон 112 и на място имаше полицаи и медицински екип.

Пострадалите възрастни мъже бяха откарани с линейка в болницата. Имаше и полицаи за изясняване на случая.

Враждата между двамата хасковлии е от много време и със ситуацията е запознат районният полицейски инспектор. Вероятно отново ще се стигне до съд, каза още синът на мъжа от първия етаж на къщата.