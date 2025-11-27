От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

14 °C

Двама 85-годишни се сбиха заради тротоар в Хасково

Изображение 1 от 14
Покажи в галерия

    Двама възрастни мъже се сбиха за пореден път в квартал „Воеводски“ в Хасково. Инцидентът е станал тази сутрин пред къщата им на кръстовището на улиците „Перперек“ и „Веслец“, в района на телевизионната кула, край стадион „Хасково“.

    Двамата мъже на около 85 години не са роднини, но са съседи. Живеят в една къща, на два отделни етажа. Имотът е с общ двор, но има отделни врати – едната е откъм улица „Веслец“, а от другата – откъм улица „Перперек“. Враждата между тях е отдавна, каза синът на възрастния мъж, живеещ на първия етаж. Той обясни, че тази сутрин неговият баща тръгнал към магазина, излизайки от своя вход на жилището и минавайки по тротоара край вратата на съседа си. В този момент обаче комшията му казал: „Ти нямаш право да минаваш по моя тротоар!“ и му налетял с метлата, удряйки го по главата, каза синът. В този момент, неговият баща се ядосал и за да не остане назад, отишъл да вземе дръжка от чадър и му отвърнал с удар в главата.

    При свадата двамата мъже са с наранявания по главите. Синът е подал сигнал на спешния телефон 112 и на място имаше полицаи и медицински екип.

    Пострадалите възрастни мъже бяха откарани с линейка в болницата. Имаше и полицаи за изясняване на случая.

    Враждата между двамата хасковлии е от много време и със ситуацията е запознат районният полицейски инспектор. Вероятно отново ще се стигне до съд, каза още синът на мъжа от първия етаж на къщата. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    3 деца от Хасковска област са осиновени през октомври
    3 деца от Хасковска област са осиновени през октомври
    преди 42 минути
    860 са новрегистрираните безработни през октомври, свободните работни места са 252
    860 са новрегистрираните безработни през октомври, свободните работни места са 252
    преди 1 час
    Задържаха двама ученици и мъж с наркотици
    Задържаха двама ученици и мъж с наркотици
    преди 1 час
    Оранжев и жълт код за валежи в Хасковско в четвъртък
    Оранжев и жълт код за валежи в Хасковско в четвъртък
    преди 3 часа
    Продават на търг мобилни телефони, строителни материали, дрехи и обувки, конфискувани на границата
    Продават на търг мобилни телефони, строителни материали, дрехи и обувки, конфискувани на границата
    преди 20 часа
    Започна изграждането на новия водопровод на ул. „Георги Китов“
    Започна изграждането на новия водопровод на ул. „Георги Китов“
    преди 20 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Документални филми – Хилядолетните епископски одежди от Ахридос

    Случаен виц

    Задържаха двама ученици и мъж с наркотици
    3 деца от Хасковска област са осиновени през октомври

    Цивилизоваността на обществото се определя от това, как то се грижи за своите безпомощни членове. - Пърл Бък

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Тиквички в тесто
    Тиквички в тесто

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини