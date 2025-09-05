От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

27 °C

Спор за ограда доведе до сбиване между съседи

Спор за ограда доведе до сбиване между съседи в димитровградското с.Ябълково. Вчера около 16 часа в полицията е получен сигнал за съседското сбиване. На място незабавно е изпратен автопатрул, който установил, че след спор за местоположение на ограда между двата имота е възникнала разпра, прераснала в сбиване.

77-годишен хвърлял камъни в двора на съседите си и наранил в главата и лицето 18-годишен и 48-годишният му баща. В спора се намесил и братът (на 46 г.) на последния, който прескочил оградата и се саморазправил с възрастния мъж.

От сбиването между тях е пострадал 77-годишният, който е настанен в болницата за наблюдение, без опасност за живота. 46-годишният побойник е задържан за срок до 24 часа по образуваното досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

„Европейския ден на съседите“ бе отбелязан днес в Тракаийско дружество „Георги Сапунаров“
„Европейския ден на съседите“ бе отбелязан днес в Тракаийско дружество „Георги Сапунаров“

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

В Хасково показаха „Богатството на Европа“ с музика, танци, инструменти и красиви костюми
В Хасково показаха „Богатството на Европа“ с музика, танци, инструменти и красиви костюми
преди 19 минути
Освободиха от наказателна отговорност нападателите на тв екип
Освободиха от наказателна отговорност нападателите на тв екип
преди 22 минути
Празничните концерти в Хасково за Деня на града – 8 септември започват днес
Празничните концерти в Хасково за Деня на града – 8 септември започват днес
преди 2 часа
Предимно слънчево и топло в петък
Предимно слънчево и топло в петък
преди 3 часа
Пътешественици с мотори от цяла Европа избраха Хасково за годишна среща
Пътешественици с мотори от цяла Европа избраха Хасково за годишна среща
преди 20 часа
Разследващите предполагат, че водачът на Мерцедеса е причинил катастрофата с 4 жертви и 4 ранени
Разследващите предполагат, че водачът на Мерцедеса е причинил катастрофата с 4 жертви и 4 ранени
преди 20 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Lady Gaga, Bruno Mars - Die With A Smile

Случаен виц

Предимно слънчево и топло в петък
Празничните концерти в Хасково за Деня на града – 8 септември започват днес

Умният човек ще се съгласи с умния, глупавият обикновено не се съгласява нито с умните, нито с глупавите. - Аристотел

Последни обяви

Случайна рецепта

Владишка пита със стафиди и орехови ядки
Владишка пита със стафиди и орехови ядки

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини