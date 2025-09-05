Спор за ограда доведе до сбиване между съседи в димитровградското с.Ябълково. Вчера около 16 часа в полицията е получен сигнал за съседското сбиване. На място незабавно е изпратен автопатрул, който установил, че след спор за местоположение на ограда между двата имота е възникнала разпра, прераснала в сбиване.

77-годишен хвърлял камъни в двора на съседите си и наранил в главата и лицето 18-годишен и 48-годишният му баща. В спора се намесил и братът (на 46 г.) на последния, който прескочил оградата и се саморазправил с възрастния мъж.

От сбиването между тях е пострадал 77-годишният, който е настанен в болницата за наблюдение, без опасност за живота. 46-годишният побойник е задържан за срок до 24 часа по образуваното досъдебно производство.