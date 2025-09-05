Празничните концерти в Хасково, посветени на Деня на града – 8 септември започват днес, съобщиха от общинската администрация.

Вокално трио „DЕJА VU“ и Веселин Маринов очакват точно в 20:00 часа всички любители на популярната музика на КСК „Спартак“. Входът е свободен!

Програма за 5 септември (петък)

09:00 Финали на Детски футболен турнир „Богомил Попов“, награждаване на шампионите в 12:00 часа /ст. „Хасково“/

10:00 Младежки семинар „Ключ към Европа“ /къща музей „Паскалевата къща“/

14:00 Уъркшоп „Различни култури – една посока“ /зала „Хасково“/

19:00 Светлинен парад на мото-туристи от Европа в Хасково

20:00 Любимите световни хитове с вокално трио „DЕJА VU“ и концерт на Веселин Маринов /КСК „Спартак“/