Празничните концерти в Хасково за Деня на града – 8 септември започват днес

Празничните концерти в Хасково, посветени на Деня на града – 8 септември започват днес, съобщиха от общинската администрация. 

Вокално трио „DЕJА VU“ и Веселин Маринов очакват точно в 20:00 часа всички любители на популярната музика на КСК „Спартак“. Входът е свободен!

Програма за 5 септември  (петък)

09:00 Финали на Детски футболен турнир „Богомил Попов“, награждаване на шампионите в 12:00 часа /ст. „Хасково“/

10:00 Младежки семинар „Ключ към Европа“ /къща музей „Паскалевата къща“/

14:00 Уъркшоп „Различни култури – една посока“ /зала „Хасково“/

19:00 Светлинен парад на мото-туристи от Европа в Хасково

20:00 Любимите световни хитове с вокално трио „DЕJА VU“ и концерт на Веселин Маринов /КСК „Спартак“/

Източник: Haskovo.NET

    Bl
    Blessings
    0 0
    10:25, 5 сеп 2025
    Съдейки по снимката, гответе се за реки от пот!
