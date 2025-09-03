От х:

Пиано бар под звездите, автокино и колоездене на 3-ти септември в Хасково

В очакване на Рождество на Пресвета Богородица – 8 септември, Ден на Хасково – събития, наситени с музика, младежки форуми, кино, спорт и една гореща вечер с Пиано бар под звездите.

Днес програмата на Община Хасково:

10:00 Приложно колоездене – състезание за всички деца, които обичат колоезденето, /Арката на парк „Кенана“/

15:30 Кръгла маса „Цифровият преход на ЕС“, /зала „Хасково“/

19:30 Лятно автокино в Хасково представя: „До последен дъх“ /паркинг „21 век“/

20:00 Пиано бар под звездите /фонтаните пред ОНЧ „Заря – 1858“/

Вход свободен за всички събития от празничния календар на Хасково!

Източник: Haskovo.NET

Безводие в хасковски квартали и региона заради аварии и ремонти
преди 7 минути
Издирват за кражба 16-годишен познайник на полицията
преди 28 минути
Хванаха шофьор без книжка и моторист с нередовна регистрация
преди 40 минути
Слънчево време и с температура до 36 градуса
преди 2 часа
Стефан Стамболов: „Защо ни е нам тази свобода…?“
преди 16 часа
Виртуозът Георги Андреев с уникален музикален спектакъл в родния Хасково на 7 септември
преди 20 часа

