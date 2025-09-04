Празничните дни продължават с концерт, детски футболен турнир и пиано бар под звездите

Пореден ден с вълнуващи събития и спортно състезание очаква Хасково като част от програмата за Деня на града.

От 9 часа започна Детският футболен турнир „Богомил Попов“ на стадионите „Младост“ и „Хасково“.

Програмата продължава в 16 часа с дискусия „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“ в зала „Хасково“.

В 19 часа на фонтаните пред ОНЧ „Заря-1858“ гости от Гърция, Турция, Унгария и други държави от Европа ще представят характерни танци, песни и игри в концерта „Богатството на Европа“.

Празничната програма днес ще приключи в 20 часа на фонтаните пред ОНЧ „Заря-1858“ с Пиано бар под звездите.

Входът е свободен за всички събития от празничната програма по случай Деня на Хасково – 8 септември!