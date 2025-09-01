От х:

Празничните дни на Хасково започват с живопис и цветна палитра от емоции

    Празничните дни на Хасково, посветени на 8 септември – Рождество на Пресвета Богородица и Ден на Хасково, започват с живопис и цветна палитра от емоции от красивия ни град, информираха от общинската администрация.

    Тази вечер от 18:00 часа в галерия „Форум“ ще бъде открита изложбата от творби, създадени по време на Националния пленер по живопис „Хасково – цветна палитра“ 2025.

    Община Хасково кани всички любители и ценители на изкуството да се насладят на уникалните живописни платна на художниците – участници в пленера. Колоритният послеслов на Националния пленер по живопис „Хасково – цветна палитра“ е утре, 2 септември, когато от 10:00 часа пред галерия „Форум“ ще се проведе Трети минипленер за деца. Малките художници от Хасково ще рисуват на открито по темата, която вдъхнови доказаните имена в българската живопис.

    Цялата програма на Община Хасково вижте тук.

    Източник: Haskovo.NET

