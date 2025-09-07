Читалище „Заря“ озарено от музиката на Георги Андреев

Рибар хванал в мрежата една русалка и тя го моли:

- Момко, ако ме пуснеш, ще ти изпълня три желания!

Нашият се чеше по тиквата и й отговаря.

- Аз имам едно желание и ти трябва да ми го изпълниш три пъти..