Читалище „Заря“ озарено от музиката на Георги Андреев

С невероятен концерт, провел се в читалище „Заря“ тази вечер, продължи празничната програма на Хасково.
Спектакълът „С музиката на Георги Андреев“ напълни голямата зала в реновираната културна институция.
Меломаните се насладиха на уникален спектакъл, обединяващ класическата музика с традиционните ритми и фолклорни стилове.
Роденият в Хасково композитор и диригент Георги Андреев бе акомпаниран на сцената от квартет „Смилена“, Милена Андреева, Народен оркестър и Камерен оркестър при Община Хасково.
Музикалните виртуози обраха заслужено овациите на хасковската публика.