Читалище „Заря“ озарено от музиката на Георги Андреев

    С невероятен концерт, провел се в читалище „Заря“ тази вечер, продължи празничната програма на Хасково.

    Спектакълът „С музиката на Георги Андреев“ напълни голямата зала в реновираната културна институция.

    Меломаните се насладиха на уникален спектакъл, обединяващ класическата музика с традиционните ритми и фолклорни стилове.

    Роденият в Хасково композитор и диригент Георги Андреев бе акомпаниран на сцената от квартет „Смилена“, Милена Андреева, Народен оркестър и Камерен оркестър при Община Хасково.

    Музикалните виртуози обраха заслужено овациите на хасковската публика.

